Южная Корея потребовала вывести солдат КНДР из России

На фоне сообщений о возможном участии северокорейских солдат в войне против УкраиныМИД Южной Кореи в понедельник, 21 октября, вызвал на ковер российского посла. Сеул раскритиковал решение Пхеньяна об отправке в Россию тысяч солдат с целью оказать помощь российской армии в войне против Украины, говорится в заявлении МИД Южной Кореи, обнародованном в понедельник, 21 октября.

В документе отмечается, что замглавы южнокорейского дипломатического ведомства Ким Хонг Кьюн выразил послу РФ в Сеуле Георгию Зиновьеву "глубокую обеспокоенность по поводу недавней отправки северокорейских солдат в Россию и настоятельно потребовал незамедлительно вывести северокорейские войска из РФ и прекратить любое подобное сотрудничество".

Ким также подчеркнул, что поставки Северной Кореей вооружений и солдат для войны в Украине является серьезной угрозой не только для Южной Кореи, но и для мирового сообщества. Он отметил, что такие действия нарушают резолюции Совета Безопасности ООН и устав всемирной организации. По сведениям южнокорейской разведки, КНДР направила около 1500 военнослужащих в Россию для обучения, и эти солдаты, по всей видимости, будут участвовать в войне против Украины.

Зеленский призвал отреагировать на помощь КНДР Москве

Президент Украины Владимир Зеленский расценил военное сотрудничество России и КНДР как новый виток эскалации агрессивной войны Москвы против его страны. "Сейчас у нас есть четкие данные о том, что в Россию поставляют и людей из Северной Кореи, и это уже не просто рабочие для производств, но и военные. И мы ожидаем нормальной, честной и сильной реакции партнеров на это", - сказал Зеленский в видеообращении к народу вечером 20 октября.

Он подчеркнул, что речь идет о "фактическом вступлении еще одного государства в войну против Украины".

"Нужно заниматься этим. Реагировать. Противодействовать. И нельзя давать злу разрастаться. Если мир будет молчать сейчас и если нам придется сталкиваться с солдатами из Северной Кореи на фронте так же постоянно, как защищаться от "шахедов", то это точно никому в мире не будет на пользу и лишь продлит эту войну. Войну, которая должна быть завершена справедливо и как можно скорее", - сказал Зеленский.