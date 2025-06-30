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Южная Европа страдает от сильной жары: власти опасаются возникновения природных пожаров

Euronews 30 июня, 2025 14:59

Мир 0 комментариев

Scapix/REUTERS/Marcelo del Pozo

Италия, Испания, Греция и Португалия страдают от сильной жары. Власти предупреждают о возможных проблемах для здоровья из-за высоких температур и повышенном риске возникновения природных пожаров, пишет "Евроньюз".

На юге Европы, в таких странах, как Италия, Испания и Греция, температура воздуха превышает 40°C. Местные власти выпустили новые предупреждения о повышенном риске природных пожаров.

Эксперты связывают увеличение частоты и интенсивности периодов жары с изменением климата, предупреждая, что такие экстремальные погодные явления становятся все более распространенными в Южной Европе.

Аномально сильная жара также зафиксирована в Португалии. В столице страны Лиссабоне ожидается температура выше 42°C.

В Италии несколько регионов, включая Лацио, Тоскану, Калабрию, Апулию и Умбрию, планируют запретить некоторые виды работ на открытом воздухе в самые жаркие часы. Итальянские профсоюзы настаивают на том, чтобы правительство расширило подобные меры на национальном уровне.

В воскресенье Министерство здравоохранения Италии объявило о высоких температурах в 21 из 27 наблюдаемых городов, включая такие популярные туристические направления как Рим, Милан и Неаполь.

Очередной рекордный июнь в Испании

Похожая ситуация сложилась и в Испании. В Севилье и других населенных пунктах южной и центральной частей страны температура достигала 42°C.

На юге Испании зафиксированы температуры, превышающие средние сезонные значения.

Национальная метеорологическая служба страны Aemet заявила, что июнь побьет очередной рекорд и станет самым жарким месяцем с начала ведения наблюдений.

Греция в состоянии повышенной готовности к лесным пожарам

Из-за экстремальной погоды в Греции вновь объявлена повышенная опасность возникновения природных пожаров.

В четверг к югу от Афин вспыхнул крупный лесной пожар, из-за которого пришлось эвакуировать людей и перекрыть дороги. Сильный ветер способствовал распространению огня. Небо в этом районе было затянуто дымом, пострадали жилые дома.

Греческие власти направили 130 пожарных, 12 самолетов и 12 вертолетов на борьбу с пожаром, десятки людей эвакуированы.

Риски для здоровья из-за сильной жары

Эксперты предупреждают, что сильная жара может негативно влиять на повседневную жизнь, особенно для уязвимых групп населения, таких как пожилые люди и дети.

Рекомендуется воздерживаться от физической активности в самые жаркие часы, пить воду.

В исследовании Lancet Public Health, опубликованном в прошлом году, говорится о повышении риска смертности от жары.

Авторы исследования пишут, что при нынешней климатической политике смертность от высоких температур может увеличиться более чем в четыре раза к середине столетия.

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