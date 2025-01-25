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Юрмальчан возмущает расписание поездов: из-за изменений дети не могут доехать до школы

tv3.lv 25 января, 2025 14:49

Латышские СМИ 0 комментариев

В редакцию "Без табу" обратились мамы школьников, живущие в Кемери, с жалобой на изменения в расписании поездов: они были внезапно введены в конце прошлого года, так что теперь на некоторых станциях останавливаются не все поезда.

Ребенок женщины по имени Кадрия учится в начальной школе в Яундубулты. Раньше он ездил в школу на поезде: и в Кемери, где живет семья, и в Яундубулты станция находится очень близко, но теперь добираться на учебу стало непросто.

Вот что рассказала Кадрия: "Самый удобный способ добраться до школы - это поезд. До этого был поезд в 7:39, его отменили, вместо него есть поезд в 7:28, но он не останавливается ни в Пумпури, ни в Яундубулты, где находятся школы. Мы очень хотели бы, чтобы нам помогли и дали эти две остановки на этом рейсе".

Жители обращались с заявлениями и в Юрмальскую думу, и в Автотранспортную дирекцию, и в предприятие Pasažieru vilciens, но их никто так и не услышал. Организаторы движения посоветовали детям ехать до следующей станции и там пересесть в другой поезд, который останавливается, где им нужно.

Теоретически из Кемери в школу можно было бы доехать на школьном автобусе, но тогда нужно приходить на остановку за полтора часа до начала уроков. Городские маршрутки, по словам Кадрии, тоже не вариант.

Кадрия жалуется: "В Автотранспортной дирекции сказали: пассажиры не были довольны, что поезд отправляется в 7:39, поэтому время было изменено. Но нашего мнения вообще никто не спросил. Считаю, что это небезопасно - заставлять младшеклассника пересаживаться с поезда на поезд. Кроме того, юрмальчанам предоставляется два бесплатных билета на поезд в день. Если ребенку надо пересесть на другой поезд, уже получается минимум три билета. Значит, один билет должны покупать родители".

В думе заявляют, что ее мнения не спрашивали, прежде чем поменять расписание. В самом Кемери есть своя школа, и совершенно необязательно каждое утро мчаться в учебное заведение целых 13 километров.

Представитель Юрмальского самоуправления Мара Мичуле разъяснила: "Мы не можем обеспечить индивидуальное решение для каждого учащегося. График движения школьных автобусов адаптируется так, чтобы добираться до школы было удобнее как можно большему числу учащихся. Этот автобус выезжал из Кемери позже, но тогда резко сократилось число пассажиров, и родители тоже просили, чтобы автобус ехал раньше".

В Автотранспортной дирекции, в свою очередь, рассказали, что поезд Тукумс - Рига теперь стал экспрессом и останавливается не на всех станциях. Тукумчане хотят быстрее добираться в столицу, поэтому на сей раз их желания важнее.

Представитель Автотранспортной дирекции Санита Хейнсберга заявила следующее: "Если бы мы сделали для этого рейса остановку в Пумпури или Яундубулты, то, чтобы не нарушить график смены поездов на Рижском центральном вокзале, пришлось бы отменить ее на одной из больших станций - в Майори или Дубулты".

Кадрия считает выбранную ею школу лучшей, чем ту, что находится в ее районе. Сейчас родители нередко возят своих детей в школу сами.

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