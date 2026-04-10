Юрист Гобземс раскритиковал действия суда по делу Росликова, заявив о нарушении Конституции (1)

10 апреля, 2026 15:52

Покинувший политику адвокат Алдис Гобземс опубликовал в Facebook резонансное сообщение, в котором подверг резкой критике действия суда в процессе против депутата Рижской думы Алексея Росликова («Стабильности!»), заявив о признаках политической расправы над оппозицией.

В своей публикации Гобземс подчеркнул, что никогда не был избирателем партий «Согласие» или «Стабильности!» и отметил, что его отношение к Росликову как к личности не имеет значения. По его словам, речь идет исключительно о юридической оценке увиденного им судебного процесса.

По мнению экс-депутата, суд допустил грубое нарушение Конституции, запретив Росликову участвовать в собственной защите. Гобземс утверждает, что суд идентифицировал Росликова как участника процесса, однако впоследствии отключил его от удаленного участия без законных оснований. Он отметил, что действующее законодательство не запрещает участие в судебных заседаниях дистанционно из других стран.

Гобземс также привёл примеры других процессов, в которых участники подключались к заседаниям из-за рубежа, включая свидетелей и участников дел, находившихся вне территории Евросоюза. По словам Гобземса, дистанционный формат уже давно используется судами, поскольку ускоряет процесс и делает его удобнее для участников.

Отдельно он раскритиковал позицию прокурора, который, по его словам, не принял во внимание заявления Росликова о возможной угрозе его безопасности.

Гобземс подчеркнул, что в правовом государстве жизнь и здоровье любого человека должны рассматриваться как ценность вне зависимости от политических взглядов.

Также бывший депутат провел параллели с другими случаями, когда, по его утверждению, аналогичные жесты со стороны политиков не становились предметом уголовного преследования. Он подчеркнул, что юридическая практика должна быть последовательной и основываться на сопоставимых обстоятельствах, а не на эмоциях.

Кроме того, в своей публикации Гобземс задался вопросом, почему в других резонансных делах, связанных с использованием частных авиаперелетов, к ответственности не привлекались представители правящих партий. По его мнению, это может свидетельствовать о двойных стандартах в правоприменении.

"О да, это не связано, но всё же связано. Почему Кришьяниса Кариньша нет на скамье подсудимых на процессе над Цитковскисом? Ведь именно он получает наибольшую выгоду от перелётов на частных самолётах. Потому что он из правящей партии? Другого объяснения нет. Так что, ясно, что это аналогичная расправа над политиком, недружественным к власти, чьи взгляды не должны нравиться или за которого не следует голосовать", - отметил Гобземс.

В завершение Гобземс заявил, что, по его оценке, действия судьи могут стать основанием для ее отвода, а также для пересмотра меры пресечения в отношении Росликова. Он подчеркнул, что независимо от отношения к политическим взглядам обвиняемого, каждый человек в правовом государстве имеет право участвовать в судебном процессе и защищать себя.

Комментарии (1)
Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана
СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?
Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега
Тяжелое ДТП на Лиепайском шоссе: пострадали пять грузовиков. ВИДЕО (1)

TV3 сообщает о тяжелой аварии на Лиепайском шоссе. Дорога перекрыта в обоих направлениях.

Глава Еврокомиссии: Венгрия возвращается на европейский путь (1)

"Венгрия сделала выбор в пользу Европы. Европа всегда выбирала Венгрию", - написала Урсула фон дер Ляйен в X, поздравив партию "Тиса" Петера Мадьяра с победой на выборах в Венгрии.

Трамп раскритиковал папу римского после его призыва к миру (1)

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

«Ригас сатиксме» повысит цены на парковку и ограничит привилегии электромобилей (1)

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега (1)

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб (1)

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард? (1)

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

