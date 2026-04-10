В своей публикации Гобземс подчеркнул, что никогда не был избирателем партий «Согласие» или «Стабильности!» и отметил, что его отношение к Росликову как к личности не имеет значения. По его словам, речь идет исключительно о юридической оценке увиденного им судебного процесса.

По мнению экс-депутата, суд допустил грубое нарушение Конституции, запретив Росликову участвовать в собственной защите. Гобземс утверждает, что суд идентифицировал Росликова как участника процесса, однако впоследствии отключил его от удаленного участия без законных оснований. Он отметил, что действующее законодательство не запрещает участие в судебных заседаниях дистанционно из других стран.

Гобземс также привёл примеры других процессов, в которых участники подключались к заседаниям из-за рубежа, включая свидетелей и участников дел, находившихся вне территории Евросоюза. По словам Гобземса, дистанционный формат уже давно используется судами, поскольку ускоряет процесс и делает его удобнее для участников.

Отдельно он раскритиковал позицию прокурора, который, по его словам, не принял во внимание заявления Росликова о возможной угрозе его безопасности.

Гобземс подчеркнул, что в правовом государстве жизнь и здоровье любого человека должны рассматриваться как ценность вне зависимости от политических взглядов.

Также бывший депутат провел параллели с другими случаями, когда, по его утверждению, аналогичные жесты со стороны политиков не становились предметом уголовного преследования. Он подчеркнул, что юридическая практика должна быть последовательной и основываться на сопоставимых обстоятельствах, а не на эмоциях.

Кроме того, в своей публикации Гобземс задался вопросом, почему в других резонансных делах, связанных с использованием частных авиаперелетов, к ответственности не привлекались представители правящих партий. По его мнению, это может свидетельствовать о двойных стандартах в правоприменении.

"О да, это не связано, но всё же связано. Почему Кришьяниса Кариньша нет на скамье подсудимых на процессе над Цитковскисом? Ведь именно он получает наибольшую выгоду от перелётов на частных самолётах. Потому что он из правящей партии? Другого объяснения нет. Так что, ясно, что это аналогичная расправа над политиком, недружественным к власти, чьи взгляды не должны нравиться или за которого не следует голосовать", - отметил Гобземс.

В завершение Гобземс заявил, что, по его оценке, действия судьи могут стать основанием для ее отвода, а также для пересмотра меры пресечения в отношении Росликова. Он подчеркнул, что независимо от отношения к политическим взглядам обвиняемого, каждый человек в правовом государстве имеет право участвовать в судебном процессе и защищать себя.