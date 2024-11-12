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«Язык не несет ответственности за людей»: в Лиепае олимпиаду по русскому языку не запретят, но перенесут

Редакция PRESS 12 ноября, 2024 13:04

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Олимпиада по русскому языку для 8-12 классов, которую планировалось провести с 25 по 29 ноября, будут перенесена на неделю, сообщила газете "Kurzemes Vārds" представитель Управления образования Ренате Мельке.

Напомним, что депутат Сейма Артурс Бутанс призвал Лиепайскую городскую думу отменить в городе  предстоящую олимпиаду для школьников по русскому языку.

От имени Национального объединения он обратился к мэру Лиепаи Гунарсу Ансиньшу и главе комитета по образованию, культуре и спорту Янису Вилнитису.

Депутат от оппозиции выразил недоумение по поводу организации олимпиады, напоминая, что школы переходят на преподавание только на латышском языке, "прекратив давнее разделение общества по национальному признаку". А также планируется отказаться от изучения русского языка как второго иностранного.

Янис Вилнитис, председатель комитета по образованию, культуре и спорту городской думы, заявил "Kurzemes Vārds", что язык не несет ответственности за людей, которые его используют, то есть язык должен быть отделен от военных действий России против Украины.

«Я не считаю, что знания нужно запрещать. Я не вижу в этом ничего плохого», - отметил он.

Более того, согласно поправкам к Закону об образовании и Закону об общем образовании, преподавание только на государственном языке будет введено с 2025/2026 года.

Этот учебный год все еще является переходным периодом.

Руководитель Лиепайского управления образования Инга Экузе также отметила, что в 2024/2025 году русский язык как второй иностранный в четвертом классе все еще может быть выбран и изучаться учениками до конца курса, то есть до 2029/2030 года.

В Лиепае его выбрали 111 четвероклассников, а русский язык как второй иностранный изучают в общей сложности 2 800 школьников.

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