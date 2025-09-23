Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Яйца могут подешеветь на 20–30 центов после снижения НДС, но ждать придется до июля

© LETA 23 сентября, 2025 08:06

Новости Латвии 0 комментариев

После введения сниженной ставки НДС на яйца их цена для потребителей может уменьшиться примерно на 20–30 центов, заявил член правления и директор по коммуникациям и развитию «Balticovo» Томс Аушкапс.

В пятницу, 19 сентября, кабинет министров согласовал снижение налога с 21% до 12% на хлеб, молоко, яйца и мясо птицы. Льготная ставка будет действовать как пилотный проект с 1 июля 2026 по 30 июня 2027 года.

«Это будет выгодой для конечного потребителя. Качественный и питательный продукт станет доступнее», — заявил член правления «Balticovo» Томс Аушкапс. Он подчеркнул, что многое зависит от готовности торговых сетей передать снижение налогов в цене.

По его словам, такая мера укрепит покупательскую способность и снизит инфляцию. Опыт с овощами и фруктами показал: при снижении НДС уменьшается объём теневой экономики, что в долгосрочной перспективе приносит пользу государству и обществу.

Министерство финансов однако считает, что в результате снижения НДС в 2026 году бюджет недополучит около 15 млн евро, а в 2027 году — 16,4 млн.

 

Загрузка

Во вторник солнце и кратковременные дожди

Важно 08:05

Важно 0 комментариев

Во вторник солнце в Латвии лишь временами закроют облака. В отдельных районах, главным образом в Видземе, прогнозируются кратковременные дожди, сообщили синоптики.

Во вторник солнце в Латвии лишь временами закроют облака. В отдельных районах, главным образом в Видземе, прогнозируются кратковременные дожди, сообщили синоптики.

Читать

Массированная атака беспилотников на Москву

Мир 08:04

Мир 0 комментариев

Собянин заявил об атаке беспилотников на Москву, сообщает ВВС.

Собянин заявил об атаке беспилотников на Москву, сообщает ВВС.

Читать

Дроны парализовали работу аэропортов Осло и Копенгагена

Важно 07:55

Важно 0 комментариев

Аэропорты Осло и Копенгагена были закрыты на несколько часов из-за появления дронов, сообщили власти Норвегии и Дании. В обеих странах полиция начала расследование и проверяет, есть ли связь между этими случаями.

Аэропорты Осло и Копенгагена были закрыты на несколько часов из-за появления дронов, сообщили власти Норвегии и Дании. В обеих странах полиция начала расследование и проверяет, есть ли связь между этими случаями.

Читать

«Надо и гимн запретить!» Популярная песня вызвала бурную реакцию

Важно 07:55

Важно 0 комментариев

Распространение песни «Alumīnija cūka» в исполнении группы «Labvēlīgais tips»  на телеканале LTV1 не противоречит редакционным руководящим принципам Латвийского общественного медиа (LSM), такого заключения пришёл омбудсмен латвийских общественных электронных СМИ Эдмунд Апсалонс.

Распространение песни «Alumīnija cūka» в исполнении группы «Labvēlīgais tips»  на телеканале LTV1 не противоречит редакционным руководящим принципам Латвийского общественного медиа (LSM), такого заключения пришёл омбудсмен латвийских общественных электронных СМИ Эдмунд Апсалонс.

Читать

Имперские амбиции России грубо нарушают Устав ООН: Браже на Совбезе

Новости Латвии 07:54

Новости Латвии 0 комментариев

Имперские и колониальные амбиции России грубо нарушают Устав ООН, заявила в понедельник на чрезвычайном заседании Совета Безопасности ООН от имени Литвы и Латвии министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

Имперские и колониальные амбиции России грубо нарушают Устав ООН, заявила в понедельник на чрезвычайном заседании Совета Безопасности ООН от имени Литвы и Латвии министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

Читать

В загоревшейся «Тесле» оказался заблокирован мужчина с детьми: спасли не всех

Важно 07:43

Важно 0 комментариев

В Германии разыгралась страшная трагедия — власти сообщили о гибели 43-летнего мужчины и двух девятилетних детей, которые оказались в ловушке внутри автомобиля. Машина на огромной скорости врезалась в дерево и моментально вспыхнула, превратившись в огненный капкан, пишет People.

В Германии разыгралась страшная трагедия — власти сообщили о гибели 43-летнего мужчины и двух девятилетних детей, которые оказались в ловушке внутри автомобиля. Машина на огромной скорости врезалась в дерево и моментально вспыхнула, превратившись в огненный капкан, пишет People.

Читать