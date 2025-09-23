Яйца могут подешеветь на 20–30 центов после снижения НДС, но ждать придется до июля

В пятницу, 19 сентября, кабинет министров согласовал снижение налога с 21% до 12% на хлеб, молоко, яйца и мясо птицы. Льготная ставка будет действовать как пилотный проект с 1 июля 2026 по 30 июня 2027 года.

«Это будет выгодой для конечного потребителя. Качественный и питательный продукт станет доступнее», — заявил член правления «Balticovo» Томс Аушкапс. Он подчеркнул, что многое зависит от готовности торговых сетей передать снижение налогов в цене.

По его словам, такая мера укрепит покупательскую способность и снизит инфляцию. Опыт с овощами и фруктами показал: при снижении НДС уменьшается объём теневой экономики, что в долгосрочной перспективе приносит пользу государству и обществу.

Министерство финансов однако считает, что в результате снижения НДС в 2026 году бюджет недополучит около 15 млн евро, а в 2027 году — 16,4 млн.