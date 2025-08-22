Инцидент произошёл в воскресенье вечером. Айнарс вместе с компанией отдыхал у водоёма и взял напрокат катамаран в форме лебедя. В какой-то момент мужчина неожиданно решил прыгнуть в воду в одежде. Весёлая атмосфера быстро сменилась паникой — он так и не вынырнул.

Друзья бросились на помощь, но в мутной и заросшей воде не удалось ничего разглядеть. Оперативные службы начали поиски в тот же вечер и продолжали их до темноты, а затем в начале недели.

О случившемся утром в понедельник узнала бывшая жена пропавшего, Линда. «Я живу в кошмаре. У нас есть двое детей, и я не знаю, что будет дальше. Родные в Англии, мы все в растерянности», — сказала она журналистам.

По словам Линды, почти каждый час она связывается с полицией, пытаясь узнать, когда поиски продолжатся. К делу подключилась и организация bezvēsts.lv, помогающая в поиске пропавших людей.

Надежды на чудо уже нет, признаётся женщина: «Сейчас главное — найти тело. Человек “нырнул и не вынырнул”. Может, судорога, может, холодная вода. Только Богу это известно. Но нам нужно найти его, чтобы хотя бы похоронить».