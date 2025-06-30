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Я такого не видел с 2007 года: ведущему Роберто Меллони предложили поработать бесплатно, «ведь это честь»

Редакция PRESS 30 июня, 2025 13:38

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LETA

Известный латвийский шоумен Роберто Меллони часто ведет различные мероприятия и фестивали и уже сделал себе на этом имя. Каково же было его удивление, когда его попросили поработать на фестивале бесплатно, поскольку, как считают организаторы, работа на таком мероприятии уже сама по себе - честь.

"Те, кто хорошо меня знают, знают, что даже в самых плохих ситуациях я стараюсь видеть позитивную сторону или думать с большой иронией. Но вчера произошло нечто «интересное», что заставило меня задуматься и также изменить мое улыбающееся и вежливое отношение к собеседникам. Мне звонит организатор мероприятий, которого я очень уважаю, и спрашивает, хочу ли я выступить на вечеринке после какого-то очень важного фестиваля в Латвии. Пока всё в порядке, даже когда я говорю ей, что в эту дату у меня уже есть другое важное мероприятие и я не свободен.

Но наибольший сюрприз меня ждал, когда она мне сказала: «В любом случае гонорар не предусмотрен, потому что, как ты понимаешь, это честь участвовать в этом фестивале (который на самом деле был вечеринкой после мероприятия для нескольких избранных, которые обычно уже немного навеселе). Я ответил ей вежливо, потому что у меня с ней очень сердечные отношения: «Спасибо за твоё предложение, но я участвую в гораздо более масштабных мероприятиях, где мне очень хорошо платят».

И я спрашиваю себя, неужели фраза «Мы вам не платим, потому что будет знаменитая аудитория или потому что они разместят ваше фото в сторис Инстаграма о мероприятии, где два или три человека неловко танцуют и которым мало дела до вашего присутствия» всё ещё работает? Я не слышал эту фразу с золотых времён 2007 года!

Но неужели те, кто живёт золотой жизнью, пьёт Moet Chandon, ест чёрную икру, но старается быть скупым и проявляет мало уважения к другим артистам, не чувствуют хоть немного стыда? Да, конечно, я вовсе не жалуюсь на свою жизнь, наоборот, я очень доволен тем, что делаю, как это делаю и отзывами, которые получаю. Но в то же время я уважаю всех людей, которые со мной работают, потому что, когда приходят счета или тебе нужно идти за покупками в супермаркет, ты не можешь не заплатить, сказав, что выступал на псевдо вечеринке «мирового уровня». Ты платишь деньгами, которые заработал. Так что, не называя имён, я призываю бесполезных людей перестать пытаться наживаться на людях, которые тяжело работают, чтобы дотянуть до конца месяца. С уважением, Роберто", - написал он.

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