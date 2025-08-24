«Я разозлился»: Яниса Ензиса возмутил непрофессионализм организаторов праздника Риги

Ензис встретил в столице туристов с Тайваня, рассказал им о празднике и пообещал помочь найти программу мероприятий на английском языке. Однако её в интернете не оказалось. После того, как была найдена латышская версия программы, она же и единственная, Ензис с удивлением обнаружил, что иконки EN нигде нет.

"Я разозлился, я им обещал, время идёт. Я распечатал на латышском языке, потом пошёл с картой, им переводил, писал от руки", - рассказал Ензис, недоумевающий, почему устроители праздника своевременно не прорекламировали праздник города за границей, чтобы люди сюда ехали. Он привёл пример стокгольмского музея корабля "Васа", где имеется информация на 12 языках, включая латышский. "А мы на английский не можем перевести", - не стал скрывать своё возмущение Ензис.