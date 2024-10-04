Молодая женщина не скрывает, что только находится на пути к получению образования психолога – она студентка третьего курса факультета психологии RSU.

Глория описывает себя как психолога без границ, в соцсетях она предлагает решить проблемы с родителями и друзьями, проконсультировать насчет выгорания, тревоги и даже зависимостей.

Однако Рита Ниедре, председатель Совета по сертификации психологов, утверждает, что студенты не могут предоставлять такие услуги. Кроме того, чтобы стать психологом, мало окончить соответствующий факультет университета. Нужно еще год проработать под присмотром более опытного коллеги.

Преподаватель кафедры психологии и педагогики советует будущим и нынешним студентам-психологам рассчитывать как минимум на шесть-семь лет упорной работы, пока будущий специалист не будет готов работать в области психологии.

На данный момент студентка-психолог удалила рекламу своих услуг, но говорит, что психологом себя она не называла, а просто хотела привлечь внимание постом о том, что она психолог без границ. Глория приносит извинения за вводящую в заблуждение рекламу. Девушка прошла курсы духовного и личностного роста – и думает, что может помочь своим клиентам в поиске личного и жизненного пути.

При поиске психолога важно убедиться, есть ли у специалиста сертификат. Также в реестре можно убедиться, заключил ли человек договор с психологом-супервайзером.