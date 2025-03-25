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«Я призываю каждого не стыдиться того, что нам страшно»: у Музея оккупации почтили жертв коммунистического террора

Редакция PRESS 25 марта, 2025 14:51

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LETA

Только осознавая трагедии прошлого, можно не допустить повторения подобных несправедливостей в будущем, — прозвучало в речах на мероприятии, посвящённом Дню памяти жертв коммунистического геноцида, у Латвийского музея оккупации.

«Каждый год мы ищем слова, как ещё раз напомнить себе о нашем прошлом, о нашей истории. Как ещё сказать обществу и миру, что то, что произошло в 1941 году и 1949 году, — это то, чего мы не хотим переживать никогда», — заявил в своей речи президент Латвии Эдгар Ринкевич.

LETA

Президент вспомнил о жителях, погибших в советских лагерях, и подчеркнул, что и в современном мире существуют угрозы, вызывающие беспокойство и страх.

«Это понятно, ведь наша история учит нас быть осторожными. И это понятно, потому что мы видим: как бы силы добра ни стремились победить зло, им это не удаётся», — сказал Ринкевич. Президент провёл параллель между происходящим в Украине и историческим опытом Латвии, подчеркнув необходимость поддержки Украины для победы над злом.

Помимо этого, Ринкевич призвал людей не терять надежду, напомнив, что у Латвии есть союзники и что её оборонные возможности укрепляются.

«Я призываю каждого не стыдиться того, что нам страшно, а действовать, предпринимать шаги для того, чтобы мы становились сильнее, крепче и могли противостоять любой агрессии», — сказал президент, добавив, что Латвия будет настолько сильной, насколько сильным будет общество.

Председатель Латвийского объединения политически репрессированных Талис Вейсманис в своей речи подчеркнул, что цель депортаций заключалась в уничтожении народа. Эти события стали началом долгих страданий и несправедливости, затронувших тысячи семей, отметил он.

LETA

«Наш долг сегодня — вспомнить эти невинные души и напомнить миру об этих преступлениях. Мы не имеем права забывать трагедии прошлого, потому что только осознавая их и извлекая уроки, мы можем гарантировать, что подобные несправедливости не повторятся в будущем», — заявил Вейсманис.

Во время памятного мероприятия в честь жертв коммунистического геноцида была объявлена минута молчания. Прозвучал также гимн Латвии «Dievs, svētī Latviju».

Как заметило агентство LETA, во вторник к мемориалу «Vēstures taktīla» возложить цветы прибыли премьер-министр Эвика Силиня (Новое единство), спикер Сейма Дайга Миериня (СЗК), несколько депутатов Сейма и министров, а также мэр Риги Вилнис Кирсис (Новое единство) и его заместитель Эдвардс Ратниекс (Нацблок).

В этом году исполнилось 76 лет с момента крупнейшей депортации жителей стран Балтии в отдалённые регионы СССР, которая произошла 25–28 марта 1949 года. В ходе депортации, тайно названной операцией «Krasta banga», из Латвии было выслано почти 43 000 человек.

После восстановления независимости Латвии ежегодно 25 марта в разных мероприятиях вспоминают жертв коммунистического геноцида и заслушивают их жизненные истории в изгнании.

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