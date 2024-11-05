"От имени Национального объединения я обратился к мэру Гунару Ансиньшу и главе комитета по образованию Янису Вилнитису с просьбой отменить мероприятие", - написал депутат в своем твиттере.

Оппозиционный депутат выразил недоумение по поводу олимпиады, учитывая, что школы переходят на преподавание только на латышском языке, "положив конец давнему разделению общества по национальному признаку". Также планируется отказаться от преподавания русского языка как второго иностранного.

Первый этап олимпиады по русскому языку пройдет в школах Лиепаи с 25 ноября по 29 ноября.

Как сообщили агентству ЛЕТА в Лиепайском управлении образования, олимпиада по русскому языку проводится потому, что этот предмет преподается в соответствии с государственными стандартами основного и общего среднего образования. В то же время участие в олимпиаде не является обязательным.

"Мы понимаем деликатность и ажиотаж, связанные с этим вопросом, но речь идет о языке как таковом", - сказала представитель управления Ренате Мельке.

Самоуправление организует олимпиаду с целью развития творческой и познавательной активности и выявления талантливых учеников. В этом году тема олимпиады - "Языки - путь к мудрости". Содержание олимпиады, по словам администрации, направлено на формирование у учащихся ценностей, отношения к обществу, европейской культуре и Европейскому союзу, а также на формирование позитивного отношения к изучению иностранного языка.

В управлении не уточнили, сколько стоит проведение олимпиады, но подчеркнули, что дополнительных затрат она не потребует.

По данным управления, русский язык как второй иностранный изучают в Лиепае 2 800 учеников.

В этом году олимпиада по русскому языку со стороны государства не организуется, не поддерживается и не финансируется, сообщили агентству ЛЕТА в Государственном центре содержания образования (ГЦСО). Соответственно, олимпиада по русскому языку не будет проводиться на краевом и государственном уровне. Олимпиады по этому предмету могут быть организованы только на уровне школ, если инициативу проявит самоуправление. У ГЦСО нет информации о том, организуют ли олимпиады по русскому языку какие-либо другие самоуправления.

