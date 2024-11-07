Я не узнаю вас в гриме: Бриедис повеселил соцсети оригинальным поздравлением Трампа

"Поздравляеv Дональда Трампа с победой и желаем успешного будущего. Побеждают сильнейшие, нас ждет новый этап с решимостью и силой для великих свершений!», - написал Майрис Бриедис в своих соцсетях, сопроводив публикацию веселой фотографией.

Интересно, что латышская публика в Твиттере/X не поняла юмора и стала осуждать Майриса за шутку, тогда как русскоязычная аудитория в Facebook фото-жабу оценила положительно.

"Вот и ты, наконец-то, вышел из шкафа", - писали в комментариях люди.

"Тебе идёт!, "Ты просто копия", - веселились подписчики.

"Майриса сильно били. Мы не обижаемся на Майриса. Мы хотим, чтобы Майрис оставался спокойным", - иронизировали в Твиттере.

В среду, 6 ноября, народ США выбрал Днальда Трампа новым президентом своей страны. «Это великолепная победа американского народа, это позволит нам сделать Америку снова великой», — заявил Трамп во время выступления перед своими сторонниками. По его словам, для Америки «наступит золотой век».