«Я не могу повлиять на климат»: Бришкенс допускает, что зимой снова будут проблемы с поездами Vivi

В целях оперативного реагирования на возможные технические проблемы с поездами Vivi введена круглосуточная диспетчерская служба, усилена техническая поддержка, а машинисты прошли углубленное обучение по компьютерным программам поездов.

"В этом году Сделано все, чтобы минимизировать эти риски. Можно ли их устранить на 100%? Скорее всего, нет. Поэтому нам нужно быть готовыми к ним, потому что я, к сожалению, не могу повлиять на климат. Обледенение контактной сети может создать определенные риски, но эти риски контролируются, и мы гораздо лучше подготовлены к таким происшествиям, чем год назад", — заявил министр транспорта Каспар Бришкенс.

Также, если у Vivi возникнут технические неполадки и поезд не сможет продолжить движение по маршруту, пассажиров доставят другими транспортом.

"Разработаны алгоритмы, которые мы уже использовали весной. Они были не слишком популярны. Мы даже были удивлены, насколько непопулярной оказалась возможность, например, немедленного вызова такси через машиниста, расходы на которое затем возмещает Pasažieru vilciens. В основном мы стремимся как можно быстрее запустить поезд снова, так как раньше машинистам, возможно, не хватало знаний о том, как перезапустить компьютерную систему поезда или устранить возникшую ошибку, чтобы поезд мог возобновить движение. Параллельно, конечно, будут находиться в резерве как минимум 13 старых электропоездов. Мы не можем обещать, что все пройдет абсолютно гладко", — отметил Каспар Бришкенс.