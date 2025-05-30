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Я бы лучше оперировал, а вынужден идти на ТВ: врачи борются за обещанную реконструкцию Онкологического центра

Редакция PRESS 30 мая, 2025 12:48

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LTV

Врачи Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) считают, что находящаяся под угрозой реконструкция Латвийского онкологического центра — это не только ответственность председателя правления больницы Нормунда Станевича, который внезапно покинул свой пост в четверг, но и ответственность совета, министерства и политиков. Но они связывают отставку Станевича с возможным давлением со стороны совета больницы, пишет LSM.

Руководитель онкохирургической клиники RAKUS Армандс Сивиньш в пятницу напомнил программе LTV «Rīta panorāma», что реконструкция центра была обещана несколько лет назад, обещали, что на нее будут деньги, и на этот раз врачи объединились с правлением в своем  видении реконструкции.

На прошлой неделе внезапно стало известно, что реконструкция Онкологического центра находится под угрозой, поскольку необходимо также реновировать здание Латвийского центра инфектологии, и правление должно выбрать один проект, сказал Сивиньш.

Он подчеркнул, что ситуация в обеих палатах накаляется, поэтому врачи вместе с правлением встретились с советом больницы, обсудили возможности поиска решения, понимая, что ситуация сложная. Решением было бы установить сроки, чтобы в какой-то момент в будущем, в бюджете следующего года, все же можно было бы запланировать реновацию Онкологического центра.

«Мы якобы говорили с советом, что все будет хорошо», и тут вдруг пришла новость, что глава больницы Станевич ушел в отставку. Я не думаю, что он один должен за все это отвечать, есть еще чиновники в Министерстве здравоохранения и совете", - считает глава клиники.

«А теперь мне придется приходить на телевидение и говорить об этом, я бы лучше оперировал и помогал пациентам», - добавил Сивиньш.

Между тем, главный врач Онкологического центра Андрейс Пчолкинс, в свою очередь, оценил, что отставка Станевича с должности была нелогичным поступком, от которого вся больница и все здравоохранение окажутся в числе проигравших. Станевичс работал с самоотдачей, и сотрудничество с ним было успешным.

Пчолкин признал, что, вероятно, на управляющего больницей оказывалось давление со стороны совета.

Потому что еще до встречи Станевича с советом главный врач центра обсуждал с ним то, какое мнение можно будет публично высказать о реконструкции центра в будущем, и «не было никаких признаков» того, что Станевич планирует покинуть свою должность.

По словам Пчолкина, плачевное состояние центра — проблема не только для врачей и персонала. Центр готовился к переезду во временное помещение в «Гайльэзере» в следующем месяце, когда стало известно, что всё отменяется.

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