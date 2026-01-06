Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Взрыв в доме на Баускас: подробности

6 января, 2026

Этот год начался с трагического напоминания о том, что правила газовой безопасности обязательны и что при утечке газа категорически запрещено любое использование электроприборов. Из-за человеческой безответственности 2 января на улице Баускас, 15, в Риге взрывом газа были разрушены конструкции верхних этажей пятиэтажного многоквартирного дома.

В результате несчастного случая погибли два человека, а несколько десятков жителей временно лишились жилья.

Взрыв в многоквартирном доме в окрестностях Торнякалнса прогремел в пятницу днем из-за неисправности газопровода.

В настоящее время зданию присвоен аварийный статус, его эксплуатация запрещена, сообщили в Рижской думе. Владельцам здания поручено провести техническое обследование с привлечением сертифицированного специалиста по строительству, чтобы определить масштаб повреждений и объем работ, необходимых для возможного частичного возобновления эксплуатации.

После обследования будет принято решение о дальнейших действиях. Один из погибших - сотрудник аварийной службы газоснабжающей компании "Gaso", прибывший на вызов по поводу возможной утечки газа.

Второй погибший, чье тело обнаружено в квартире на пятом этаже, подозревается в совершении преступления - попытке самовольного подключения к газопроводу.

Как сообщило Латвийское телевидение, в этой квартире проживал 72-летний пенсионер. Еще два человека пострадали. В полиции начат уголовный процесс по факту преступлений против общей безопасности и общественного порядка.

В компании "Gaso" сообщили, что по этому адресу их сотрудники выезжали дважды - 1 и 2 января. В первый раз по заявке торговца природным газом необходимо было прекратить подачу газа в конкретную квартиру.

Это поручение не было связано с подозрениями в незаконных действиях - председатель правления "Gaso" Илзе Петерсоне-Годмане в интервью ЛТВ допустила, что клиент либо не выполнил определенные обязательства, либо истек срок действия договора. Однако во время визита 1 января сотрудники выявили самовольное вмешательство в систему газоснабжения.

По словам Петерсоне-Годмане, при проведении обычных работ с газоанализаторами была зафиксирована подозрительно высокая, хотя и не критическая, концентрация газа. Начались поиски источника утечки.

Изначально планировалось лишь опломбировать счетчик и прекратить подачу газа, однако после того как были отодвинуты шкафы, выяснилось, что в квартире осуществлено нелегальное подключение.

На место была вызвана дополнительная бригада "Gaso", которая демонтировала весь газовый стояк. Сотрудники перекрыли подачу газа путем заваривания трубы - "единственным возможным способом полного прекращения подачи природного газа", сообщили в компании.

(Latvijas Avīze)

Плата за жилье резко подорожает: добавится обязательная страховка
Плата за жилье резко подорожает: добавится обязательная страховка

«Мы не хотим гетто»: рейды Ратниекса ловят мигрантов под мостами и в лесу
«Мы не хотим гетто»: рейды Ратниекса ловят мигрантов под мостами и в лесу

«Моя душа осталась там!» Жертвы трагедии со слезами просят помощи у думы
«Моя душа осталась там!» Жертвы трагедии со слезами просят помощи у думы

Хорошо там, где нас нет: люди делятся причинами навсегда уехать из Латвии

Сегодня очень многие люди ежегодно уезжают из Латвии в поисках лучшей жизни. У каждого отъезда свои причины, но чаще всего это поиски более хорошей работы. По данным Министерства иностранных дел, в разных странах сейчас находятся более 420 000 представителей латвийской диаспоры. Означает ли то, что это число по-прежнему так велико, что их жизнь там лучше?

Сжигать калории без спорта и уколов? Учёные нашли безопасный способ «разогнать» клетки

Учёные заявили о потенциальном прорыве в борьбе с ожирением: они нашли способ заставить клетки сжигать больше калорий, не разрушая организм. Речь идёт не о диете и не о тренировках, а о тонкой настройке работы митохондрий — «энергостанций» внутри клеток.

Праздники закончились? Рижанам предлагают бесплатно вывезти ёлки

Жители Риги и в этом году могут бесплатно избавиться от рождественских елок — без вреда для окружающей среды. Вывоз елок производится в разных районах города, сообщает Рижская дума.

Достала из сумки нож и утверждала, что не выдержит: шокирующий случай в рижском автобусе

В понедельник в рижском 24-ом автобусе, следовавшем в сторону центра, около двух часов дня, то есть в то время, когда в транспорте домой со школы как раз возвращались дети, некая женщина устроила дебош и достала нож.

На стройке вокзала Rail Baltica рухнула конструкция: пострадал рабочий

Государственная полиция начала ведомственную проверку по факту полученной производственной травмы на строительном объекте «Rail Baltica» на территории Рижского центрального железнодорожного вокзала, выяснило агентство LETA.

Рига — пройдённый этап: Стакис метит в премьеры

Депутат Европарламента Мартиньш Стакис («Прогрессивные») допускает, что может участвовать в выборах в Сейм, которые пройдут в этом году, и стать ведущим кандидатом партии на пост премьер-министра. Об этом он заявил во вторник в программе «900 секунд», подчеркнув, что окончательных решений внутри партии пока нет.

Мэр Огре до сих пор не подал запрос на допуск к гостайне: СГБ

Служба государственной безопасности (СГБ) все еще рассматривает соответствие 25 должностных лиц самоуправлений для работы с государственной тайной, сообщили агентству ЛЕТА в учреждении.

