Взрыв в доме на Баускас: подробности

В результате несчастного случая погибли два человека, а несколько десятков жителей временно лишились жилья.

Взрыв в многоквартирном доме в окрестностях Торнякалнса прогремел в пятницу днем из-за неисправности газопровода.

В настоящее время зданию присвоен аварийный статус, его эксплуатация запрещена, сообщили в Рижской думе. Владельцам здания поручено провести техническое обследование с привлечением сертифицированного специалиста по строительству, чтобы определить масштаб повреждений и объем работ, необходимых для возможного частичного возобновления эксплуатации.

После обследования будет принято решение о дальнейших действиях. Один из погибших - сотрудник аварийной службы газоснабжающей компании "Gaso", прибывший на вызов по поводу возможной утечки газа.

Второй погибший, чье тело обнаружено в квартире на пятом этаже, подозревается в совершении преступления - попытке самовольного подключения к газопроводу.

Как сообщило Латвийское телевидение, в этой квартире проживал 72-летний пенсионер. Еще два человека пострадали. В полиции начат уголовный процесс по факту преступлений против общей безопасности и общественного порядка.

В компании "Gaso" сообщили, что по этому адресу их сотрудники выезжали дважды - 1 и 2 января. В первый раз по заявке торговца природным газом необходимо было прекратить подачу газа в конкретную квартиру.

Это поручение не было связано с подозрениями в незаконных действиях - председатель правления "Gaso" Илзе Петерсоне-Годмане в интервью ЛТВ допустила, что клиент либо не выполнил определенные обязательства, либо истек срок действия договора. Однако во время визита 1 января сотрудники выявили самовольное вмешательство в систему газоснабжения.

По словам Петерсоне-Годмане, при проведении обычных работ с газоанализаторами была зафиксирована подозрительно высокая, хотя и не критическая, концентрация газа. Начались поиски источника утечки.

Изначально планировалось лишь опломбировать счетчик и прекратить подачу газа, однако после того как были отодвинуты шкафы, выяснилось, что в квартире осуществлено нелегальное подключение.

На место была вызвана дополнительная бригада "Gaso", которая демонтировала весь газовый стояк. Сотрудники перекрыли подачу газа путем заваривания трубы - "единственным возможным способом полного прекращения подачи природного газа", сообщили в компании.

