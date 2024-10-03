Взрослые среагировали молниеносно: в Вентспилсе возле школы задержали человека с оружием

И в Вентспилсской государственной гимназии № 1, и Вентспилсской средней школы № 6 дети между собой активно обсуждаются события вторника, когда мужчина пришел к зданиям их близкорасположенных школ с оружием. Именно здесь он был задержан муниципальной полицией.

Школьники Вентспилса через соцсети делятся кадрами видео, на которых видно, как рядом с одной из школ были замечены двое мужчин и женщина, и один из мужчин держит в руке оружие. Подростки обмениваются своими мнениями на этот счет. Некоторые рассказывают, что мужчина с оружием якобы отбирал у детей телефоны.

«1 октября в 12.27 в дежурную часть Вентспилсской муниципальной полиции поступила информация о том, что мимо Вентспилсской средней школы № 6 в состоянии алкогольного опьянения идут три человека, у одного из которых в руках был предмет, похожий на огнестрельное оружие. Приняв тактические меры, Вентспилсская муниципальная полиция задержала этих людей в 12.28 по адресу улица Кулдигас, 1», - говорит начальник Вентспилсской муниципальной полиции Оярс Рудзитис.

Ученики Вентспилсской государственной гимназии № 1 видели момент задержания своими глазами. Некоторые из тех, кто успел покинуть школу, узнали о происходящем на улице от директрисы, с которой у них должен был состояться следующий урок.

Ученики рассказали директрисе о подозрительном человеке, и она отправилась выяснять, что же на самом деле происходит за пределами учебного заведения.

«Я как директор школы ответственно вышла проверить, не находится ли школа в опасной ситуации. Полицейский заверил меня, что это не связано со школой, что все безопасно, что ученики должны вернуться в школу и не снимать и не фотографировать», - рассказала Иева Юрова, директор Вентспилсской государственной гимназии № 1.

Директор Вентспилсской средней школы № 6 школы Занда Бите также обсудила этот инцидент с коллегами, но никто не видел подозрительного мужчину рядом со зданием. «У детей не забирали телефоны. Я знаю о своих учениках. У нас в школе есть дежурный, который следит за приходящими и уходящими людьми».

Ученики говорят, что теперь они чувствуют себя небезопасно, зная, что кто-то, потенциально угрожающий их жизни, может так легко приблизиться к школе.

Не исключено, что задержанная группа людей успела совершить преступление у здания Городской думы, прежде чем их заметили сотрудники правоохранительных органов. При задержании у мужчины было обнаружено пневматическое оружие. И именно из такого кто-то стрелял в окно Вентспилсской думы в тот день.

«Сотрудники Государственной полиции возбудили уголовное дело в связи с инцидентом и в настоящее время расследуют связь всех трех задержанных с этим событием», - объясняет Мадара Шершнёва, пресс-секретарь Курземского отдела Государственной полиции.