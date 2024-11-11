Вызвали спецназ: пьяный мужчина угрожал застрелить женщину

9 ноября 2024 года в 17:20 в волости Кёню Валмиерского края произошел инцидент: мужчина 1997 года рождения угрожал убить женщину, держа в руках предмет, похожий на огнестрельное оружие. Полицейские немедленно отреагировали на вызов и в сотрудничестве с офицерами батальона специального назначения арестовала мужчину на месте происшествия.

Первоначальная информация поступила от самого же агрессора — он заявил, что получил телесные повреждения. Но затем повторно позвонила потерпевшая, сообщив, что ей угрожали предметом, похожим на пистолет. При обыске по месту жительства подозреваемого был обнаружен предмет, похожий на огнестрельное оружие, не зарегистрированный в установленном законом порядке. Сейчас назначена экспертиза, чтобы выяснить, что это за оружие, откуда оно взялось и законно ли было приобретено.

Заведено уголовное дело об угрозе убийством или нанесением тяжких телесных повреждений, а также о незаконном хранении огнестрельного оружия. Полиция выясняет мотивы нападения.