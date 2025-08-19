Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Вытри слёзы, это же — русский»: полиция огласила результаты проверки случая на детских соревнованиях по дзюдо

19 августа, 2025 09:42

Scapix/ Caro / Frank Sorge

Государственная полиция при проверке не констатировала преступления на почве ненависти в высказываниях женщины во время детских соревнований по дзюдо Young Stars 2025, пишет "Открыто".

Напомним, в мае этого года в соцсетях распространили видео, где слышно, как женщина подбадривает своего сына словами: «Noslauki asaras. Vienalga. Tas ir krievs!» («Вытри слезы. Все равно. Это же русский»). Сидевшая рядом женщина спросила, нормально ли так говорить, на что получила ответ: «Да, очень».

Полиция в мае начала ведомственную проверку. В отделе общественных отношений Госполиции подтвердили, что при проверке и оценке всей ситуации в целом было установлено: в произошедшем нет признаков состава преступления. Поэтому было принято решение отказать в начале уголовного процесса.

Полиция также указала, что опубликованный в соцсетях короткий фрагмент видео не отражает всю ситуацию.

Латвийская федерация дзюдо ранее в заявлении подчеркнула, что решительно выступает против любой агрессии, оскорбительных высказываний и нетерпимого поведения со стороны родителей и зрителей во время детских соревнований, а также против разжигания ненависти, дискриминации или негативного отношения, основанного на национальности или языке. Федерация считает любые проявления национальной ненависти недопустимыми и подтвердила готовность в подобных случаях полностью сотрудничать с правоохранительными органами для обеспечения надлежащей оценки и действий в соответствии с законом.

Журналистам удалось связаться с этой женщиной - героиней видео и выяснить, что та не считает свои слова оскорбительными: «С моей стороны ни в чей адрес не прозвучало ничего оскорбительного. У каждой национальности и культуры есть свои особенности, и борцы русской национальности зачастую отличаются более агрессивной манерой ведения поединков, порой на грани допустимых правил — с чем мой ребенок сталкивался уже не раз. Во время поединка (это видно на видео) мальчик специально надавил на голову моего ребенка сзади, в результате чего его лицо и нос ударились о татами, что вызвало кровотечение из носа. После этого я сказала своему ребенку, упомянув национальность соперника, чтобы он собрался и был более внимателен в продолжении борьбы».

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

