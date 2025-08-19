Напомним, в мае этого года в соцсетях распространили видео, где слышно, как женщина подбадривает своего сына словами: «Noslauki asaras. Vienalga. Tas ir krievs!» («Вытри слезы. Все равно. Это же русский»). Сидевшая рядом женщина спросила, нормально ли так говорить, на что получила ответ: «Да, очень».

Полиция в мае начала ведомственную проверку. В отделе общественных отношений Госполиции подтвердили, что при проверке и оценке всей ситуации в целом было установлено: в произошедшем нет признаков состава преступления. Поэтому было принято решение отказать в начале уголовного процесса.

Полиция также указала, что опубликованный в соцсетях короткий фрагмент видео не отражает всю ситуацию.

Латвийская федерация дзюдо ранее в заявлении подчеркнула, что решительно выступает против любой агрессии, оскорбительных высказываний и нетерпимого поведения со стороны родителей и зрителей во время детских соревнований, а также против разжигания ненависти, дискриминации или негативного отношения, основанного на национальности или языке. Федерация считает любые проявления национальной ненависти недопустимыми и подтвердила готовность в подобных случаях полностью сотрудничать с правоохранительными органами для обеспечения надлежащей оценки и действий в соответствии с законом.

Журналистам удалось связаться с этой женщиной - героиней видео и выяснить, что та не считает свои слова оскорбительными: «С моей стороны ни в чей адрес не прозвучало ничего оскорбительного. У каждой национальности и культуры есть свои особенности, и борцы русской национальности зачастую отличаются более агрессивной манерой ведения поединков, порой на грани допустимых правил — с чем мой ребенок сталкивался уже не раз. Во время поединка (это видно на видео) мальчик специально надавил на голову моего ребенка сзади, в результате чего его лицо и нос ударились о татами, что вызвало кровотечение из носа. После этого я сказала своему ребенку, упомянув национальность соперника, чтобы он собрался и был более внимателен в продолжении борьбы».