Вытащить танк из болота пока не удалось: поиски пропавших солдат в Литве

«На самом деле вчера вечером использовался другой тип машины для откачки ила. Большая прибудет сегодня. За ночь нам удалось откачать часть ила, но этого все равно недостаточно, и вода из близлежащего озера поступает на место инцидента», — сообщил министр обороны радио LRT сегодня утром.

По ее словам, толщина слоя ила достигает пяти метров. Несмотря на то, что за ночь удалось убрать два-три метра, мутная вода все еще не дает возможности разглядеть машину.

По словам Шакалене, в пятницу понадобится более длинная труба, чтобы откачать скапливающуюся в яме воду.

«300 метров трубы, которые у них (ДВВП - BNS) есть, позволят им откачивать смешанный с водой ил в отдалении от места происшествия, поэтому я думаю, что если не таким способом, как мы пытаемся сделать это сейчас утром, то к вечеру мы должны, наконец, пробить эту последнюю стену ила между нами и танком», - сказал министр национальному вещателю.

Как отметила Шакалене, из-за нестабильного грунта и воды затонувший американский эвакуационный танк придется вытащить, чтобы безопасно осмотреть, что у него внутри.

«Потому что риск трогать его, не вытащив, становится и для спасателей высоким. Сейчас планируется прикрепить тросы, использовать шкивы и вытащить его на берег с помощью военной техники», — сказала она LRT.

Как сообщало агентство BNS, во вторник во время учений на полигоне в Пабраде Швянчёнского района пропали четверо американских солдат с гусеничной спасательной машиной M88 Hercules.

В среду было установлено возможное место инцидента, и на глубине около пяти метров было обнаружено упомянутая техника. Пока неизвестно, в ней ли находятся пропавшие американские военные, но рассматриваются любые версии.

В связи с исчезновением военнослужащих начато досудебное расследование, которое проводится военной полицией Литвы и США под руководством прокуратуры.