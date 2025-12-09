Выступающая на передовой Украины Маргарита Мелешко — о войне, благодарности Латвии и любви к группе “Tautumeitas”

В откровенном интервью солистка рассказывает о своём пути в музыке, напряжённых буднях в Киеве и выступлениях на передовой.

Маргарита, хорошо известная в Украине, родилась в городе Мерефа Харьковской области и начала петь уже в шесть лет. В подростковом возрасте она выступала в местном ресторане, позже окончила музыкальный университет, участвовала в телепроектах “Голос країни” и “X-Фактор”, а её голос знаком многим украинцам по мультфильму «Моана», где она озвучила главную героиню.

Ранее Маргарита также была солисткой Национального духового оркестра Украины и Ансамбля песни и танца Вооружённых сил Украины. Поэтому после начала полномасштабной войны она неоднократно выезжала с концертами к украинским военным на линию фронта, стараясь поддержать их и дать надежду.

Сегодня певица входит в состав The Grand Stars Orchestra, который в начале следующего года представит новую программу Hollywood Music Experience сразу в семи странах и 36 городах. В рамках тура коллектив выступит и в Риге — концерт пройдёт 12 февраля в Xiaomi Arena.

Маргарита Мелешко, не впервые приезжающая в Латвию, подчёркивает, что музыка для неё — инструмент добра и надежды, что сейчас, в условиях войны, особенно важно. Она тепло отзывается о латвийской группе Tautumeitas, а к людям Латвии испытывает искреннюю благодарность за неизменную поддержку Украины на протяжении последних четырёх лет.

В откровенной беседе Маргарита рассказала о начале своего творческого пути, о закулисье известных телепроектов, о концертах у линии фронта, о напряжённой киевской реальности, о ракете, которая недавно упала совсем рядом с её домом, и о том, как война изменила её понимание миссии музыки.

— Маргарита, как начался ваш музыкальный путь?

— Я очень рано полюбила пение и сцену. Мои родители заметили мою тягу к выступлениям на семейных праздниках, когда мне было всего пять или шесть лет. В то время наш сосед работал преподавателем вокала в местной музыкальной школе, поэтому родители спросили его, стоит ли развивать мой талант. Так я и начала заниматься музыкой. Когда мне было пятнадцать, мой преподаватель познакомил меня со своим коллегой, который искал певицу для дуэтных выступлений в ресторане. Так у меня появилась возможность получить сценический опыт, ведь в маленьком городе, где я жила, таких возможностей практически не было. И именно там родилась моя любовь к сцене, вокальному искусству и выступлениям.

– И какие артисты больше всего вдохновили именно вас?

– Моя вечная любовь к Уитни Хьюстон, Селин Дион, Мрайе Кэри, Кристине Агилере, Бейонсе, Ларе Фабиан и многим другим поп-дивам родилась ещё тогда, когда я выступала в ресторане. Исполняя их хиты, я сформировала свою вокальную базу, которая позже помогла мне поступить в лучший музыкальный университет Украины и закончить его как одна из лучших студенток.Также обязательно нужно упомянуть Jessie J, Дженнифер Хадсон, Чаку Хан, а также джазовые легенды Нэтали Коул и Рашель Феррелл.

Я — большой поклонник «Евровидения» и всегда восхищалась фестивалем «Laima Rendezvous». Поэтому, конечно, меня не могла не очаровать его великолепная музыка, особенно мелодии Раймонда Паулса. С детства я искренне восхищалась утончённой и харизматичной Лаймой Вайкуле, которая вдохновила меня и на формирование моего сценического образа — минималистичного, сдержанного, но стильного и уникального.

Нельзя не упомянуть и группу Tautumeitas, которая полностью покорила моё сердце на нынешнем «Евровидении». Думаю, они пленили меня тем, что обратились к народным мотивам — это очень близко и нам, украинцам, ведь народная музыка является сердцем музыкального искусства Украины. Очень ярко помню и выступление Аминаты — её вокал просто невероятный.

— Вы стали известны благодаря телевизионным проектам «Україна має талант» и «X Фактор». Как вы решили в них участвовать и чему вас научил этот опыт?

— Я всегда чувствовала, что такие проекты — это своего рода маленькая модель настоящего шоу-бизнеса, репетиция перед реальным путём. Поэтому, решив участвовать, я искренне верила, что это шанс найти команду, которая помогла бы мне расти — так, как это уже случилось со многими известными артистами. Эта вера была настолько сильной, что я возвращалась снова и снова: участвовала в кастингах пять раз, а в одном сезоне «Голос країни» работала бэк-вокалисткой. Но только став участницей, я поняла, что здесь голос — далеко не главное. Такой проект — это огромный организм с бесчисленным количеством невидимых составляющих и правил, а я была лишь маленькой его частью. Это не обычный вокальный конкурс, где выходишь на сцену, хорошо поёшь и побеждаешь — здесь всё устроено иначе. Однако этот опыт помог мне понять, что индустрия развлечений куда сложнее, чем кажется, и то, что ты узнаваем, вовсе не означает, что впереди тебя ждёт путь, устланный розами.

– Многие люди в Украине знают ваш голос не по музыке, а благодаря таким фильмам, как «Moana», где вы озвучили главную героиню. Как вы попали в эту сферу?

– Я участвовала в национальном отборе на один известный песенный конкурс, и меня заметил режиссёр вокального дубляжа. Я очень люблю эту работу, потому что она совершенно не похожа на сцену.

На сцене я делаю то, чему научилась и что выработала — импровизирую, играю эмоциями. А дубляж — это совсем другое. Здесь нужно добиться того, чтобы персонаж звучал как можно естественнее именно твоим голосом и твоим языком. Обычно материал заранее не дают, поэтому творческий процесс происходит прямо в студии, строго по мелодии, указанной в партитуре. Ты слушаешь оригинал, сверяешь ноты, читаешь переведённый текст и затем поёшь, учитывая ритм, характер героя и эмоцию.

– И как вы в итоге попали в коллектив The Grand Stars Orchestra?

– Петь с оркестром было моей детской мечтой, и она успешно исполняется уже больше десяти лет. Наверное, ничто не сравнится с ощущением быть частью такого мощного музыкального механизма — его динамики, энергии, силы каждого музыканта и дирижёра. Ты становишься частью живого музыкального полотна.

Хотя именно этот проект ещё относительно новый, с командой The Grand Stars Orchestra я знакома уже давно, потому что оркестр состоит из людей, которые много лет работают в индустрии развлечений и хорошо знают друг друга. У нас талантливые музыканты, вокалисты, невероятно опытный организатор, сильная техническая команда… Все мы раньше работали в похожем проекте и поняли, что именно хотим создать. Поэтому The Grand Stars Orchestra — это объединение всего того лучшего, что каждый из нас умеет делать.

– Маргарита, вы несколько лет были солисткой Ансамбля песни и танца Вооружённых сил Украины. Расскажите подробнее об этом опыте.

– Это был мой первый опыт выступлений вместе с более чем 90 артистами: оркестром, хором и балетной труппой. Когда я присоединилась к ансамблю, он переживал свой золотой век, поэтому многие молодые украинские певцы мечтали когда-нибудь здесь выступать — как когда-то это делали Тина Кароль или Злата Огневич. Люди обожали ансамбль, и его художественный руководитель не боялся сочетать военную дисциплину с творческой смелостью. Он умел увидеть талант и дать ему раскрыться. Я пришла в ансамбль ещё будучи студенткой и получила возможность выступать на крупнейших сценах Украины, а также ездить в масштабные зарубежные гастроли. Это был бесценный опыт.

– Вы несколько лет были солисткой Ансамбля песни и танца Вооружённых сил Украины. Расскажите подробнее об этом опыте.

– Это был мой первый опыт выступлений вместе с более чем 90 артистами: оркестром, хором и балетной труппой. Когда я попала в ансамбль, он переживал свой золотой период, поэтому многие молодые украинские исполнители мечтали однажды здесь выступать — так же, как когда-то выступали Тина Кароль и Злата Огневич. Люди обожали ансамбль, а его художественный руководитель не боялся сочетать военную дисциплину с творческой смелостью. Он умел замечать талант и позволял ему раскрыться. Я присоединилась к ансамблю ещё будучи студенткой и получила возможность выступать на крупнейших сценах Украины, а также отправляться в масштабные гастрольные туры за границу. Это бесценный опыт.

– Когда в Украине началась война, вам не раз приходилось выступать у линии фронта. Как вы к этому готовились эмоционально?

– Честно говоря, иногда выступать у линии фронта было даже безопаснее, чем находиться дома в Киеве. Жизнь в Украине — это страшная лотерея, ведь ракета или дрон могут ударить куда угодно. К таким выступлениям мы специально не готовились — мы просто верили, доверяли военным и поддерживали друг друга. В городах возле фронта мы проводили два–три дня, после чего ехали выступать перед солдатами. Всё планировалось так, чтобы это было максимально безопасно для всех.

– Что вам говорили военнослужащие после таких выступлений?

– Чаще всего они просто благодарили за то, что мы помогаем им хотя бы на минуту забыться. Многие говорили, что песни напоминают им о доме и мире. Эти концерты становились своего рода творческой терапией: мы вместе пели, танцевали, разговаривали, иногда плакали. Я никогда не забуду все те прекрасные города и уголки, которые теперь разрушены — видеть эту реальность разрывает сердце. И никогда не забуду пустые глаза военных, когда они возвращаются с задания и уже не могут реагировать.

– Недавно ракета упала возле вашего дома в Киеве. Как вы пережили этот момент?

– Мне помог кот. Наполовину шутя, наполовину всерьёз. В такие моменты ты не понимаешь, летит ли ракета где-то неподалёку или прямо в твой дом — слышишь только пугающий приближающийся звук. Но мне повезло: я услышала взрыв где-то рядом и почувствовала, как задрожали окна. Самыми тяжёлыми становятся ночи, когда над Киевом летают дроны или ракеты, которые сбивает противовоздушная оборона. Утром идёшь как зомби и чувствуешь огромную благодарность просто за то, что жив. Сейчас я куда больше ценю самые простые вещи — например, утренний кофе. Мне помогают здоровый образ жизни, поддержка близких и творчество. Но четыре года постоянного напряжения оставляют след. Это наша реальность, в которой мы научились жить.

– Изменил ли война ваш взгляд на музыку и вашу миссию как артистки?

– Безусловно, да. Музыка стала способом говорить, убеждать — или молчать. Для популярных исполнителей она превращается в мощный инструмент, способный влиять на общество. Недавно я выступала на мероприятии во Франции, посвящённом поддержке Украины, где исполнила две свои авторские песни, написанные в самом начале вторжения: одну — для украинцев, вынужденных покинуть свои дома, а другую — для женщин, которые служат в вооружённых силах. Если мой голос вдохновит хотя бы нескольких людей за границей помочь Украине — для меня это будет невероятно важно. Чем больше у нас голосов, тем мы сильнее.

– Какое послание вы бы хотели передать людям Латвии?

– Ничто не трогает так глубоко, как личный опыт. Я понимаю, что Европа устала — новости со временем стираются, жизнь продолжается, и у каждого свои заботы. Даже мы сами, в более спокойные моменты, на какое-то время перестаём думать о войне — это инстинкт самосохранения. Но война продолжается. Ракеты до сих пор каждый день убивают мирных жителей и военных. Я ощущаю это на собственной коже каждый раз, когда в Киеве дрожат окна от взрывной волны.

Я искренне надеюсь, что людям в Латвии никогда, никогда не придётся пережить ничего подобного. Спасибо латышам за то, что вы остаётесь сильными, принципиальными и человечными — несмотря на усталость, пропаганду и ход времени. На наших концертах The Grand Stars Orchestra мы будем говорить не о войне, а о жизни — её красоте и хрупкости. Мы молоды и полны страсти к жизни. Поэтому я с большой теплотой приглашаю вас на элегантный вечер, наполненный эмоциями и музыкой Голливуда.

– Маргарита, спасибо вам за откровенность. До встречи в Латвии

Этой зимой The Grand Stars Orchestra вместе с Маргаритой Мелешко представит в рижской Xiaomi Arena свою новую программу «Hollywood Music Experience».

Концерт состоится 12 февраля 2026 года, а билеты на мероприятие можно приобрести на сайте Bilesuserviss.lv.