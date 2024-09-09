Выставлять-то и нечего: выставка грибов в Музее природы отложена

С 11 по 15 сентября в Музее природы должна была состояться «Большая выставка грибов 2024». Ее устраивают впервые в честь включения традиции сбора грибов в Национальный список нематериального культурного наследия.

В прошлом году Национальный список нематериального культурного наследия был дополнен четырьмя новыми ценностями, включая сбор и использование грибов, напомнили в музее.

Когда выставка состоится, ассортимент грибов будет пополняться каждый день, а классифицированы они будут на группы: съедобные, несъедобные, ядовитые и охраняемые виды.

Посетители могут приносить на выставку грибы, найденные в своем саду, парке или лесу, так как иногда именно таким образом в руки микологов попадают ценные образцы грибов. Все желающие смогут получить консультации по различным видам грибов.

Микологи природного музея напоминают — неизвестные и ранее не встречавшиеся грибы употреблять в пищу нельзя!