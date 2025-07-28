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«Выставил ребенка из автобуса, зная, что ему до дома 250 км»: женщина возмущена действиями водителя (2)

Редакция PRESS 28 июля, 2025 08:23

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LETA

У вас когда-нибудь случалось так, что деньги есть только на банковской карте, но в общественном транспорте её не принимают? Одно дело — если с подобной проблемой сталкивается взрослый человек: он может попытаться найти решение, поговорить с водителем, попросить помощи или подождать, пока ситуация прояснится. Совсем другое — когда в такой ситуации оказывается ребёнок, который едет один и зависит от понимания и отзывчивости окружающих.

Вот с какой историей поделилась одна женщина в социальной сети Facebook — она заставляет задуматься о том, насколько важна человечность даже в самых обыденных ситуациях.

Женщина пишет:

«Вряд ли моя публикация на Facebook глобально изменит качество обслуживания компании ECOLINES или отношение водителей междугородних автобусов к пассажирам, но молчать об этом я тоже не хочу. В интернете мне не раз попадались “истории ужасов” от пассажиров о том, как водители этой компании то оставляют людей на остановках, то во время вождения просматривают сайты с объявлениями и т.п. Но сегодня халатность сотрудника этой компании затронула и нас.

После визита к друзьям моя дочь планировала вернуться домой на междугороднем автобусе рейса Рига — Балтинава в 10:30. В этом автобусе есть терминал для безналичной оплаты, и у ребёнка не было наличных, поэтому она планировала оплатить проезд картой. К сожалению, оплатить не удалось — карта не была принята. После нескольких безуспешных попыток дочери было сказано выйти из автобуса, прекрасно понимая, что пункт назначения (Балтинава) находится в 250 км, и автобусы туда не ходят каждый час. По той же причине — невозможность оплатить картой — из автобуса была высажена ещё одна потенциальная пассажирка.

Прежде чем я успела позвонить дочери и попросить соединить меня с водителем, чтобы найти решение (например, чтобы я встретила автобус в пункте назначения и оплатила или попросила подождать, пока ребёнок добежит до вокзала и снимет деньги в банкомате), я получила звонок от плачущего ребёнка с сообщением, что её “выставили” из автобуса. Излишне говорить, что мы были в шоке от такого поступка взрослого человека. Дочь впервые ехала автобусом из Риги. Ранее она одна в Риге не бывала.

Как позже выяснилось, до Балтинавы она бы ехала не одна. Услышав, что в автобусе едет женщина до самого конца маршрута, дочь обратилась к ней с просьбой одолжить деньги на билет, добавив, что родители встретят её в пункте назначения и вернут деньги. Но женщина отказала. Если этот пост дойдёт до этой “отзывчивой” особы — отдельное “спасибо” от меня. В это неспокойное время, когда в мире возникают всё новые вооружённые конфликты и мы ужасаемся жажде крови и полной безразличности к человеческой жизни со стороны властей, так хочется, чтобы хотя бы обычные люди сохраняли человечность, а не с равнодушием отказывали в помощи, видя на перроне плачущего ребёнка, оставшегося лишь из-за того, что терминал в автобусе не работает…

P.S. Водителя я в Балтинаве всё же встретила и передала привет от дочери. Связаться с компанией ECOLINES в субботу, к сожалению, невозможно. Вопрос будет поднят в понедельник в других инстанциях, потому что ТАК БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО. Если у кого-то есть претензии к приложенному фото, на котором, возможно, видно нашего “героя дня”, и кто-то хочет ссылаться на регламент по защите персональных данных и т.п., — пожалуйста. Однако эмоции, пережитые нашей семьёй сегодня, нам уже никто не компенсирует…»

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Комментарии (2) 147 реакций
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