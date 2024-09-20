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Высшая мера наказания: Минздрав начнет жесткую борьбу с дезинформацией о вакцинации (1)

Редакция PRESS 20 сентября, 2024 08:25

Новости Латвии 1 комментариев

Латвия должна пресекать дезинформацию о вакцинации, заявил министр здравоохранения Хоссам Абу Мери (Новое единство) на пресс-конференции после заседания Национального совета по иммунизации.

Заседание Национального совета по иммунизации было созвано после смерти от дифтерии невакцинированного ребенка. На заседании обсуждались предложения по улучшению реализации политики вакцинации и иммунизации.

Участники сообщили, что обсудили меры по снижению дезинформации о вакцинации, а также законодательные предложения по привлечению родителей к ответственности в случае отказа от вакцинации.

Министр повторно отметил, что одним из решений является строгий мониторинг потока дезинформации, связанной с вакцинацией. Министерство здравоохранения планирует направить в службы безопасности просьбу ужесточить мониторинг дезинформации в целях усиления вопросов общественного здравоохранения и безопасности.

Юрий Перевощиков, директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центров по контролю и профилактике заболеваний, заявил, что чаще всего в дезинформационных сообщениях ложно утверждается, что вакцинация — это способ государства контролировать население. Он считает информационные кампании, проводимые средствами массовой информации и учреждениями здравоохранения, наиболее эффективным решением борьбы с дезинформацией.

Даце Завадска, профессор кафедры педиатрии Рижского университета Страдыня, согласилась со сказанным, подчеркнув, что для развенчания дезинформации важно разговаривать с теми, кто работает в различных областях, и думать о детях. Необходимо сделать все, чтобы ограничить тот факт, что из-за действий родителей еще один ребенок может быть лишен права на жизнь, сказал врач.

Она приветствовала собранную омбудсменом информацию о нескольких правовых инструментах, которые пока не получили широкого применения на практике, но могли бы улучшить охват по детским прививкам.

Абу Мери добавил, что в отношении непривитых детей важно подумать о том, какую юридическую ответственность применять непосредственно к родителям. В этом вопросе необходимо сотрудничать с Минюстом и юристами, но штрафы и тюремные сроки вряд ли будут эффективны в этой ситуации, рассуждал министр. Что касается конкретного случая смерти ребенка, Завадская признала, что его родители уже понесли "высшую меру наказания" за утрату ребенка.

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