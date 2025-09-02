Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Высокое напряжение: в августе сильно выросла цена на электроэнергию

2 сентября, 2025

Новости Латвии 0 комментариев

Средняя цена на электроэнергию в Латвийской торговой зоне в августе этого года по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 73,9% до 80,2 евро за мегаватт-час (МВт-ч), сообщили агентству ЛЕТА в АО "Augstsprieguma tīkls" (АST).

По сравнению с августом 2024 года средняя цена на электроэнергию в Латвии в августе этого года была на 25% ниже.

В Литве средняя цена электроэнергии в августе выросла на 72,9% по сравнению с июлем и составила 80,01 евро за МВт-ч, а в Эстонии цена снизилась в 2,1 раза - до 77,26 евро за МВт-ч.

"Augstsprieguma tīkls" отмечает, что рост цен в августе связан с сезонными изменениями - более коротким световым днем, а также с ремонтом электростанций, обслуживанием сетей и меньшим притоком воды к гидроэлектростанциям по сравнению с июлем.

Разница в ценах между странами Балтии в августе была обусловлена ограничениями пропускной способности на границе Латвии и Эстонии в связи с ремонтными работами в Эстонии.

Снижение цен на 25% по сравнению с тем же месяцем прошлого года было обусловлено увеличением предложения электроэнергии на рынке в связи с подключением к сети новых возобновляемых электростанций, сообщает AST.

Среди взаимосвязанных стран Балтии быстрее всего цена на электроэнергию росла в Финляндии - в 2,3 раза, до 55,23 евро за МВт-ч. Это было связано с ремонтными работами на финских атомных электростанциях, которые сократили поставки электроэнергии в регион. Это также привело к росту цен в Эстонии.

Импорт электроэнергии в страны Балтии в августе продолжил расти, увеличившись на 4,1 % по сравнению с июлем. Быстрее всего рос импорт электроэнергии из Польши, увеличившись в 6,3 раза по сравнению с июлем. Импорт электроэнергии из Швеции вырос на 33,9 %, в то время как импорт из Финляндии снизился на 15,1 %.

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

