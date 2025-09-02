Высокое напряжение: в августе сильно выросла цена на электроэнергию

По сравнению с августом 2024 года средняя цена на электроэнергию в Латвии в августе этого года была на 25% ниже.

В Литве средняя цена электроэнергии в августе выросла на 72,9% по сравнению с июлем и составила 80,01 евро за МВт-ч, а в Эстонии цена снизилась в 2,1 раза - до 77,26 евро за МВт-ч.

"Augstsprieguma tīkls" отмечает, что рост цен в августе связан с сезонными изменениями - более коротким световым днем, а также с ремонтом электростанций, обслуживанием сетей и меньшим притоком воды к гидроэлектростанциям по сравнению с июлем.

Разница в ценах между странами Балтии в августе была обусловлена ограничениями пропускной способности на границе Латвии и Эстонии в связи с ремонтными работами в Эстонии.

Снижение цен на 25% по сравнению с тем же месяцем прошлого года было обусловлено увеличением предложения электроэнергии на рынке в связи с подключением к сети новых возобновляемых электростанций, сообщает AST.

Среди взаимосвязанных стран Балтии быстрее всего цена на электроэнергию росла в Финляндии - в 2,3 раза, до 55,23 евро за МВт-ч. Это было связано с ремонтными работами на финских атомных электростанциях, которые сократили поставки электроэнергии в регион. Это также привело к росту цен в Эстонии.

Импорт электроэнергии в страны Балтии в августе продолжил расти, увеличившись на 4,1 % по сравнению с июлем. Быстрее всего рос импорт электроэнергии из Польши, увеличившись в 6,3 раза по сравнению с июлем. Импорт электроэнергии из Швеции вырос на 33,9 %, в то время как импорт из Финляндии снизился на 15,1 %.