Вышел сборник текстов и аккордов песен на стихи Раймонда Паулса; в него вошло 500 песен

В мероприятии примут участие исполнитель многих песен Паулса Нормунд Рутулис, певцы из детского вокального ансамбля Dzeguzīte, Нормунд Якушонок и певец Эдвард Страздиньш.

Создатели книги заявляют, что подбор песен и редактирование книги заняли гораздо больше времени, чем изначально планировалось.

"Это заняло втрое больше времени, чем мы запланировали, так как мы надеялись, что остается лишь выбрать песни, рассортировать по алфавиту - и дело сделано. Однако, когда начали поиск текстов песен в книгах и нотных изданиях, пришли к выводу, что они в разных записях отличаются", - пояснил автор идеи книги и текстов многих песен Паулса Гунтарс Рачс.

Он также признает: не стоит полагаться на то, что кто-то правильно записал слова и опубликовал их в интернете.

"Там с гарантией что-то всегда неправильно. Пришлось идти в библиотеку, искать нотные записи и в конце концов просто слушать, записывать и проверять. Обзвонили многих исполнителей, переспрашивали и прослушивали еще раз", - рассказывает Рачс о работе над книгой.

Ему самому, как говорит Рачс, было интересно углубиться в выбор стихов, а еще работа по составлению сборника дала возможность открыть некоторые песни для себя заново.

Автор дизайна книги - художник Гунтарс Петрис, для обложки использован фотоснимок работы Ритварса Станкевича. Новое издание дополнено диаграммами аккордов, сведениями о времени создания каждой песни и первом ее исполнителе.