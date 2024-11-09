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Вышел сборник текстов и аккордов песен на стихи Раймонда Паулса; в него вошло 500 песен

© LETA 9 ноября, 2024 13:02

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На выставке "Рижский праздник книг" в Латвийской национальной библиотеке в субботу, 9 ноября, в 15:00 планируется провести презентацию книги, выпущенной издательством MicRec, в которой собраны тексты 500 песен маэстро Раймонда Паулса и последовательности аккордов к этим песням, о чем агентству LETA сообщило издательство.

В мероприятии примут участие исполнитель многих песен Паулса Нормунд Рутулис, певцы из детского вокального ансамбля Dzeguzīte, Нормунд Якушонок и певец Эдвард Страздиньш.

Создатели книги заявляют, что подбор песен и редактирование книги заняли гораздо больше времени, чем изначально планировалось.

"Это заняло втрое больше времени, чем мы запланировали, так как мы надеялись, что остается лишь выбрать песни, рассортировать по алфавиту - и дело сделано. Однако, когда начали поиск текстов песен в книгах и нотных изданиях, пришли к выводу, что они в разных записях отличаются", - пояснил автор идеи книги и текстов многих песен Паулса Гунтарс Рачс.

Он также признает: не стоит полагаться на то, что кто-то правильно записал слова и опубликовал их в интернете.

"Там с гарантией что-то всегда неправильно. Пришлось идти в библиотеку, искать нотные записи и в конце концов просто слушать, записывать и проверять. Обзвонили многих исполнителей, переспрашивали и прослушивали еще раз", - рассказывает Рачс о работе над книгой.

Ему самому, как говорит Рачс, было интересно углубиться в выбор стихов, а еще работа по составлению сборника дала возможность открыть некоторые песни для себя заново.

Автор дизайна книги - художник Гунтарс Петрис, для обложки использован фотоснимок работы Ритварса Станкевича. Новое издание дополнено диаграммами аккордов, сведениями о времени создания каждой песни и первом ее исполнителе. 

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