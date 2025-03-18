Выплата российских пенсий в Латвии пока невозможна: пожилые люди не получали деньги с прошлого года

VSAA осуществляет выплату пенсий РФ лицам, проживающим в Латвии, которым пенсии назначены в соответствии с Договором между Латвийской Республикой и Российской Федерацией о сотрудничестве в области социального обеспечения.

Договор действует с 19 января 2011 года и подтверждает обязательства РФ по выплате назначенных ею пенсий и пособий во втором месяце каждого квартала, включая перевод соответствующих финансовых средств в Государственную кассуЛатвии.

О сложившейся ситуации VSAA проинформировало Министерство иностранных дел Латвийской Республики, запросив срочную связь с российской стороной для поиска максимально быстрого решения проблемы.

В пятницу, 14 марта, Министерство иностранных дел Латвии вызвало временного поверенного в делах посольства РФ в Латвии Дмитрия Касаткина и передало ему ноту с просьбой объяснить причины задержки выплат.

Государственная касса Латвии сообщило, что никаких препятствий для перевода пенсий и пособий из российских банков нет. VSAA начнет выплаты пенсий, как только РФ выполнит свои обязательства.

VSAA призывает граждан, которым должны быть выплачены указанные пенсии, следить за актуальной информацией на сайте VSAA и в средствах массовой информации.