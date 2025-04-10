Выкидывают всё лишнее: как в Латвии оборудуют машины для украинских военных медиков

"Здесь мы в свободное время, которое пытаемся украсть у семей, готовим машины для фронтовых медиков, чтобы эвакуировать раненых из зоны огня. Вытаскиваем все, что горит, все лишнее. Окна мы завариваем 2-миллиметровой сталью, затем идут кевларовые пластины и внутренняя обшивка из 1-миллиметровой стали", - объясняет Имант Шкерстенс из организации Save our heroes.

Фронтовым медикам нужны полноприводные, как можно более вместительные и дизельные автомобили.

Если среди автомобилей, отобранных у пьяных водителей, нет ни одного полезного для медиков, подходящие машины покупаются на средства благотворителей и волонтеров.

На полигоне проводятся испытания стальных листов и кевларовых композитов, которые защищают медиков и раненых от обстрелов во время транспортировки.

На каждой машине, отправляемой на украинский фронт, волонтеры пишут стихотворение Олены, медика, которая стала героем для фронтовых медиков. Она написала это стихотворение в память о погибшем коллеге, мальчике, который погиб при исполнении служебных обязанностей в возрасте пятнадцати лет.

В каждую машину также кладут носилки. "Latvijas finieris" предоставляет материал, а волонтеры вырезают носилки.

Срок службы таких машин обычно невелик. Но если хотя бы один украинский защитник спасен в одном из таких автомобилей, волонтеры считают, что с честью выполнили свою работу. Однако есть машины, которые служат и спасают жизни уже не первый год. Если вы тоже готовы внести свой вклад в спасение жизней, поддержите проект Save our heroes на ziedot.lv.