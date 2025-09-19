Выходные в Латвии напомнят о лете. Как одеваться в начале следующей недели?

Днём в большинстве районов выглянет солнце, на северо-востоке возможны кратковременные дожди. Юго-западный ветер усилится до 9–14 м/с, в Северной Курземе порывами до 16 м/с. Воздух прогреется до +17…+23 градусов.

В Риге в субботу существенных осадков не ожидается. Ночью температура опустится до +13 градусов, в пригороде – до +11. Днём при солнце воздух прогреется до +22 градусов.

В воскресенье сохранится переменная облачность, днём потеплеет до +24…+25 градусов.

На следующей неделе погода изменится. В понедельник и вторник ветер сменится на северный, станет заметно прохладнее и временами пройдут дожди. Днём температура около +16 градусов, ночью +8…+10. Затем, по прогнозам, установится сухая и солнечная погода, но ночи будут холодными, местами ожидаются заморозки.