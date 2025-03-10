Выброситься из окна помешали соседи: за минуту до трагедии

Кто-то из дома напротив заметил, что окно на пятом этаже уже давно открыто и к нему время от времени подходит женщина и садится на подоконник. Поскольку было непохоже, чтобы активность у окна была связана с весенней уборкой, а скорее с тем, что человек, возможно, переосмысливал свою жизнь и собирался принять радикальные решения, очевидцы сообщили об этом в правоохранительные органы.

Пока один из полицейских разговаривал с женщиной через окно, другой офицер зашел в квартиру. Дверь в комнату женщины была заперта, но она сама подошла и открыла дверь.

«Я было очень плохо. Мне не нужны спасатели», — сказала женщина.

Если вы находитесь в сложной ситуации и думаете о самоубийстве, мы рекомендуем вам обратиться за помощью в круглосуточный кризисный центр «Скалбес» по телефону 67 222 922 или 277 222 92. В острых случаях позвоните в Службу неотложной медицинской помощи по телефону 113 или поговорите с кем-то, кто может оказать вам помощь.