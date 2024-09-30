Выборы в Австрии: ультраправые побеждают, но до большинства им далеко

Как сообщило МВД Австрии после подсчета всех бюллетеней, партия Кикля получила 29,2% голосов избирателей, консервативная Австрийская народная партия — 26,5%. На третьем месте — Социал-демократическая партия Австрии с 21% голосов.

В результате ультраправые получат 58 мест в парламенте из 183, консерваторы — 52, а социал-демократы — 41.

Австрийской партии свободы (FPÖ) далеко до абсолютного большинства, а лидер консервативной Народной партии, нынешний канцлер Карл Нехаммер, до выборов исключал возможность коалиции с Киклем.

В выборах могли принять участие примерно 6,3 миллиона австрийцев. Явка, по данным МВД, составила 74,9%.

Главными вопросами в предвыборной кампании стали миграция и беженцы, а также инфляция и война в Украине.

После обнародования предварительных результатов вечером в воскресенье Герберт Кикль заявил, что его партия «открыла дверь в новую эру».

«Сегодня мы вместе написали часть истории», — сказал 55-летний политик ликующим сторонникам в Вене.

Кикль также сказал, что готов сформировать правительство с «каждой из партий» в парламенте.

«Наша рука протянута во всех направлениях», — добавил он.

Канцлер Карл Нехаммер заявил в штаб-квартире Австрийской народной партии, что понимает разочарование ее членов, и вновь заявил, что не готов работать с партией Кикля.

«К сожалению, мы не справились», — сказал 51-летний Нехаммер, пообещав «продолжать бороться за интересы австрийского народа».

«Крепость Австрия»

В Австрии ультраправые давно являются частью политического мейнстрима и уже были у власти, причем не один раз.

FPÖ с момента своего основания в 1956 году входила в состав трех правительственных коалиций с консерваторами — с 1983 по 1986 год, с 2000 по 2006 год и с 2017 по 2019 год.

Однако еще ни разу они не становились крупнейшей партией.

Без Австрийской народной партии Кикль не сможет сформировать правительство, однако ее лидер по поводу такой коалиции высказался вполне определенно.

«Невозможно строить государство с Киклем», — заявил канцлер Нехаммер.

«Зеленые» во главе с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом тоже полностью исключили партнерство с FPÖ из-за ее «антиевропейской» позиции и отказа осудить вторжение России в Украину.

Однако победе партии Кикля в Австрии и усилению веса австрийских ультраправых в Европарламенте не обрадуются ни в Брюсселе, ни в Киеве.

Кикль обещал австрийцам построить неприступную для мигрантов «Крепость Австрия», чтобы восстановить их безопасность, процветание и мир.

В ходе кампании Кикль также говорил о том, что станет народным канцлером (Volkskanzler), что может напомнить некоторым австрийцам термин, использовавшийся для описания Адольфа Гитлера в нацистской Германии.

Он же говорил, что поставит крест и на амбициях Украины по поводу вступления в Евросоюз, заявлял об «угрозе европейскому сельскому хозяйству» и обещал блокировать продолжение переговоров с Киевом.

В вопросе санкций Австрия, по мнению Кикля, должна руководствоваться прежде всего национальными интересами, а они заключаются в том, что Вене нужен российский газ.