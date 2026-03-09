Вы их так только сплотите! США недовольны ударами Израиля по нефтехранилищам Ирана

Американские чиновники считают, что удары по инфраструктуре двойного назначения могут иметь обратный стратегический эффект — сплотить иранское общество вокруг властей и спровоцировать новый рост мировых цен на нефть. Один из высокопоставленных представителей США заявил: «Мы не считаем, что это была хорошая идея». По словам израильского источника, реакция Вашингтона на масштаб операции сводилась к короткому сообщению: «WTF» («какого черта»).

Как отмечают источники, президент США Дональд Трамп также негативно отнесся к атаке на нефтяные объекты. Один из его советников заявил Axios: «Президенту не нравится эта атака. Он хочет сохранить нефть. Он не хочет ее сжигать. Это напоминает людям о более высоких ценах на бензин». Сторонники Трампа в Сенате хотят остановить такие атаки. Американский сенатор Линдси Грэм обратился к израильскому руководству с предупреждением: «Будьте осторожны в выборе целей для ударов. Наша цель — освободить иранский народ таким образом, чтобы не лишить его шанса начать новую и лучшую жизнь после падения этого режима. Нефтяная экономика Ирана будет иметь ключевое значение для достижения этой цели». По данным источников Axios, возникшие разногласия планируется обсудить на уровне лидеров двух стран.

В Иране предупредили о возможном ответе. Представитель центрального штаба ВС исламской республики «Хатам аль-Анбия» заявил, что если атаки на нефтяную инфраструктуру продолжатся, Тегеран может нанести ответный удар по нефтегазовым объектам в регионе, что может поднять цены на нефть до $200 за баррель. Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф также заявил, что в случае дальнейших атак на инфраструктуру Иран ответит «без промедления».