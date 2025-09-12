Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Вы должны отказаться от российского газа и нефти, перейдя на наш: США давят на Венгрию и Словакию

Редакция PRESS 12 сентября, 2025 17:11

Мир 0 комментариев

Министр энергетики США Крис Райт призвал оставшихся покупателей российских ископаемых видов топлива в ЕС отказаться от своей кампании против усилий блока по прекращению зависимости от Москвы и вместо этого покупать топливо у Америки, пишет Politico.

Выступая в пятницу на мероприятии в Брюсселе, где он провел встречи с официальными лицами по вопросу увеличения импорта американского сжиженного природного газа и прекращения потока средств для войны России против Украины, Райт сказал, что для Европы было бы предпочтительнее получать поставки от «своих друзей».

На вопрос POLITICO о том, должны ли такие страны, как Венгрия и Словакия, которые выступают против усилий Европейской комиссии по постепенному отказу от российского газа, наконец прекратить свои отношения с Кремлем, Райт ответил «безусловно».

«Мы хотим заменить весь российский газ. Президент Трамп, Америка и все страны ЕС, мы хотим положить конец российско-украинской войне», — сказал Райт. «Чем больше мы сможем ограничить способность России финансировать эту кровопролитную войну, тем лучше для всех нас. Так что ответ на ваш вопрос — абсолютно да».

В то же время Райт призвал европейские страны найти альтернативы российской атомной энергетике, заявив: «Мы хотим, чтобы ядерные технологии поставлялись из США или из стран самого ЕС».

В четверг высший суд ЕС постановил, что Комиссия поступила неправильно, позволив Венгрии предоставить государственную помощь для финансирования крупного расширения своих атомных электростанций при «поддержке России». Суд постановил, что чиновники должны были определить, нарушает ли строительство станции «Пакш II» в партнерстве с российской государственной компанией «Росатом» правила закупок.

Популистский премьер-министр Венгрии и союзник Трампа Виктор Орбан давно выступает в поддержку проекта «Пакш II» и против санкций ЕС в отношении России, в том числе плана комиссара по энергетике Дана Йоргенсена постепенно прекратить импорт газа из этой страны к 2027 году.

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Важно 21:40

Важно 0 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Читать
Загрузка

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Мир 21:38

Мир 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Читать

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Важно 21:38

Важно 0 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Читать

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Важно 21:07

Важно 0 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Читать

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 0 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Читать

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Важно 21:06

Важно 0 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Читать

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

Бизнес 21:01

Бизнес 0 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

Читать