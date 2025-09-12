Вы должны отказаться от российского газа и нефти, перейдя на наш: США давят на Венгрию и Словакию

Выступая в пятницу на мероприятии в Брюсселе, где он провел встречи с официальными лицами по вопросу увеличения импорта американского сжиженного природного газа и прекращения потока средств для войны России против Украины, Райт сказал, что для Европы было бы предпочтительнее получать поставки от «своих друзей».

На вопрос POLITICO о том, должны ли такие страны, как Венгрия и Словакия, которые выступают против усилий Европейской комиссии по постепенному отказу от российского газа, наконец прекратить свои отношения с Кремлем, Райт ответил «безусловно».

«Мы хотим заменить весь российский газ. Президент Трамп, Америка и все страны ЕС, мы хотим положить конец российско-украинской войне», — сказал Райт. «Чем больше мы сможем ограничить способность России финансировать эту кровопролитную войну, тем лучше для всех нас. Так что ответ на ваш вопрос — абсолютно да».

В то же время Райт призвал европейские страны найти альтернативы российской атомной энергетике, заявив: «Мы хотим, чтобы ядерные технологии поставлялись из США или из стран самого ЕС».

В четверг высший суд ЕС постановил, что Комиссия поступила неправильно, позволив Венгрии предоставить государственную помощь для финансирования крупного расширения своих атомных электростанций при «поддержке России». Суд постановил, что чиновники должны были определить, нарушает ли строительство станции «Пакш II» в партнерстве с российской государственной компанией «Росатом» правила закупок.

Популистский премьер-министр Венгрии и союзник Трампа Виктор Орбан давно выступает в поддержку проекта «Пакш II» и против санкций ЕС в отношении России, в том числе плана комиссара по энергетике Дана Йоргенсена постепенно прекратить импорт газа из этой страны к 2027 году.