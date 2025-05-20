«Вы даже не могли себе представить»: певец Донс подал в суд на своего продюсера

Слушание по гражданскому делу состоится на следующей неделе в Рижском городском суде первой инстанции. В иске речь идёт о признании смежных прав — в частности, прав производителей фонограмм, а также о возложении соответствующих обязательств.

Ситуация выглядит особенно напряжённой, учитывая, что Каспарс Ансонс ранее спродюсировал для Дона такие популярные песни, как Es nāktu mājās, Varenliels, Salauzta sirds и другие.

Однако, несмотря на долгую и, казалось бы, успешную совместную работу, стороны не смогли достичь согласия по вопросу распределения доходов от авторских прав.

Судя по всему, конфликт может поставить точку в их профессиональных отношениях. Сам Дон в комментариях подчеркнул: «Происходят события, которые вы даже не могли себе представить».

Каспарс Ансонс рассказал журналу Kas Jauns:

«Спор в основном касается распределения доходов от стриминга. Я был соавтором, продюсером и зарегистрированным владельцем прав на многие песни Артурса, но до сих пор я не получил никакого вознаграждения от доходов от стриминга как производитель фонограмм.

Я пытался решить этот вопрос путем взаимных переговоров, но, к сожалению, это привело к судебному разбирательству. Инициатива исходила от Артурса, что было неожиданно, но я уважаю его выбор пойти по этому пути».

Он также добавляет, что очень надеется, что справедливость восторжествует и что это дело позволит ему поднять вопросы, которые важны для многих в латвийской музыкальной индустрии, — о правильной оценке авторов и справедливом распределении доходов.

Дон сейчас усиленно работает над новым альбомом, в своем комментарии журналу он был более лаконичен: «Жизнь — интересная штука — порой происходят события, о которых ты даже не мог себе представить, что что-то подобное вообще возможно. Но оказывается, что это так! Просто у нас с Каспарсом каждый имеет свое мнение по этому вопросу, каждый из нас считает, что он прав. Поэтому — пусть суд решает».