ВВП Латвии во втором квартале оказался ниже среднего по ЕС

По сезонно выровненным данным, во втором квартале ВВП Латвии вырос на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В целом в апреле-июне экономика выросла в 25 странах-членах ЕС, причем наиболее быстрыми темпами - в Ирландии (+18%), Болгарии (+3,4%), Кипре (+3,3%), Хорватии (+3,2%) и Литве (+3,1%). Экономика Эстонии за тот же период выросла на 0,5 %.

Только в Люксембурге (-0,2%) зафиксировано сокращение в прошлом квартале, а ВВП Финляндии остался на прежнем уровне.

В среднем ВВП в ЕС во втором квартале вырос на 1,6% по сравнению с апрелем-июнем прошлого года, а в еврозоне - на 1,5%.

По сравнению с январем-мартом ВВП ЕС вырос на 0,2 %, а экономика еврозоны - на 0,1 %.

Рост экономики по сравнению с предыдущим кварталом был зафиксирован в 24 государствах-членах ЕС, причем наиболее быстрым он был в Дании (+1,3%), Хорватии и Румынии (обе +1,2%), Болгарии (+0,9%) и Польше (+0,8%). В то же время в Италии (-0,1%), Германии (-0,3%) и Финляндии (-0,4%) было зафиксировано снижение. В Латвии, как и в Венгрии, ВВП вырос на 0,4 % по сравнению с предыдущим кварталом, в Литве, во Франции и в Австрии рост составил 0,2 %, а в Эстония, Греции, Люксембурге, на Мальте и в Португалии - 0,6 %.