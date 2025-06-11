«Ввоз насильников и убийц за гроши»: план по импорту заключенных в Эстонию привел к вотуму недоверия

Причиной выражения недоверия является то, что находящаяся в ведении министра Пакоста Государственная прокуратура не возбудила уголовное дело против Pihlakodu AS, а Министерство юстиции приняло решение разместить в Тарту 600 заключенных из Швеции.

По словам председателя фракции Центристской партии Лаури Лаатса, непонятно, почему Госпрокуратура решила не возбуждать уголовное дело против Pihlakodu, несмотря на надзорный акт Департамента социального страхования и доказательства, свидетельствующие о плохой организации работы в доме престарелых.

«Под руководством министра Пакоста была создана система, в которой изнасилования могут совершаться неоднократно в отношении беспомощных людей н с деменцией, и никто не будет привлечен к ответственности. Это не только юридическая близорукость, но и моральный провал, при котором Министерство юстиции не может уйти от ответственности, — сказал Лаури Лаатс. - В свете сегодняшних новостей стало ясно, что истории об изнасилованиях циркулируют в доме престарелых уже как минимум два года».

По словам председателя фракции EKRE, Мартина Хельме, доставка из Швеции в Тартускую тюрьму 600 мужчин-заключенных, осужденных за особо тяжкие преступления, значительно увеличивает риски безопасности для Эстонии.

«Если взяв на себя ответственность за промахи прокуратуры Пакоста пытается обойти тот факт, что как министр не может вмешиваться в эту сферу, поскольку Эстония является правовым государством, то сдача в аренду тюремных мест и ввоз насильников и убийц в Тартускую тюрьму буквально за гроши — это личная инициатива Пакоста, и она сама должна понести за это политическую ответственность», — заявил Хельме.

Председатель фракции Isamaa Хелир-Вальдор Сеэдер добавил, что вместо решения проблем министр Пакоста занимается уклонением и самооправданием.

«На возможные опасности обратили внимание также органы безопасности и эксперты, по мнению которых, возможно, эти опасности не удастся полностью ни смягчить, ни предвидеть. Задача министра — отстаивать независимость и безопасность эстонского государства, но этот план ставит под угрозу как безопасность людей, так и чувство защищенности общества, — пояснил Хелир-Вальдор Сеэдер. - Кроме того, министр скрыла свои настоящие планы от общественности, заявив, что пока ничего не согласовано и что варианты аренды тюремных мест все еще изучаются».

Председатель фракции Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс раскритиковал министра за действия в ходе рассмотрения закона о конкуренции. «Неожиданный разворот в ходе рассмотрения закона о конкуренции не способствует справедливой деловой среде и защищает узкие деловые интересы. Кроме того, он принес Эстонскому государству крупные штрафы от Европейской комиссии», — сказал Лаури Ляэнеметс.