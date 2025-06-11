Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 24. Июня Завтра: Janis
Доступность

«Ввоз насильников и убийц за гроши»: план по импорту заключенных в Эстонию привел к вотуму недоверия

© LETA 11 июня, 2025 16:38

Мир 0 комментариев

Фракции Центристской партии, EKRE, Isamaa и Социал-демократической партии Рийгикогу (парламент Эстонии) в среду представят вотум недоверия министру юстиции и цифровых технологий Лийзе-Ли Пакоста.

Причиной выражения недоверия является то, что  находящаяся в ведении министра  Пакоста Государственная прокуратура  не возбудила уголовное дело против Pihlakodu AS, а Министерство юстиции приняло решение разместить в Тарту 600 заключенных из Швеции.

По словам председателя фракции Центристской партии Лаури Лаатса, непонятно, почему Госпрокуратура решила не возбуждать уголовное дело против Pihlakodu, несмотря на надзорный акт Департамента социального страхования и доказательства, свидетельствующие о плохой организации работы в доме престарелых.

«Под руководством министра Пакоста была создана система, в которой изнасилования могут совершаться неоднократно в отношении беспомощных людей н с деменцией, и никто не будет привлечен к ответственности. Это не только юридическая близорукость, но и моральный провал, при котором Министерство юстиции не может уйти от ответственности, — сказал Лаури Лаатс. - В свете сегодняшних новостей стало ясно, что истории об изнасилованиях циркулируют в доме престарелых уже как минимум два года».

По словам председателя фракции EKRE, Мартина Хельме, доставка из Швеции в Тартускую тюрьму 600 мужчин-заключенных, осужденных за особо тяжкие преступления, значительно увеличивает риски безопасности для Эстонии.

«Если  взяв на себя ответственность за промахи прокуратуры Пакоста пытается обойти тот факт, что как министр не может вмешиваться в эту сферу, поскольку Эстония   является правовым государством, то сдача в аренду тюремных мест и ввоз насильников и убийц в Тартускую тюрьму буквально за гроши — это личная инициатива Пакоста, и она  сама должна понести за это политическую ответственность», — заявил Хельме.

Председатель фракции Isamaa Хелир-Вальдор Сеэдер добавил, что вместо решения проблем министр Пакоста занимается уклонением и самооправданием.

«На возможные опасности обратили внимание также органы безопасности и эксперты, по мнению которых, возможно, эти опасности не удастся полностью ни смягчить, ни предвидеть. Задача министра — отстаивать независимость и безопасность эстонского государства, но этот план ставит под угрозу как безопасность людей, так и чувство защищенности общества, — пояснил Хелир-Вальдор Сеэдер. - Кроме того, министр скрыла свои настоящие планы от общественности, заявив, что пока ничего не согласовано и что варианты аренды тюремных мест все еще изучаются».

Председатель фракции Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс раскритиковал министра за действия в ходе рассмотрения закона о конкуренции. «Неожиданный разворот в ходе рассмотрения закона о конкуренции не способствует справедливой деловой среде и защищает узкие деловые интересы. Кроме того, он принес Эстонскому государству крупные штрафы от Европейской комиссии», — сказал Лаури Ляэнеметс.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 1 реакций
Комментарии (0) 1 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 00:35 25.06.2025
Трамп снова хочет Нобелевку — на этот раз за мир между Ираном и Израилем
Bitnews.lv 3 часа назад
В среду опять дожди, местами сильные
Sfera.lv 4 часа назад
Джефф Безос и Лорен Санчес: «свадьба века» в Венеции
Sfera.lv 4 часа назад
Ночь с дождями и ветром: погода на среду
Bitnews.lv 8 часов назад
На Лиго на дорогах Латвии — один погибший, 12 пострадавших
Sfera.lv 11 часов назад
Пасмурный и ветреный Янов день: грозы, ливни и похолодание
Bitnews.lv 13 часов назад
«Утро после»: как выжить при похмелье и даже немного воскреснуть
Sfera.lv 16 часов назад
Эвакуация латвийцев из Израиля завершена — остальным уезжать не хочется
Bitnews.lv 1 день назад

«Думал, меня везут на расстрел»: латвиец вернулся из белорусской тюрьмы

Важно 18:39

Важно 0 комментариев

За три года он похудел на 26 килограммов и полностью поседел — так выглядит латвийский гражданин Дмитрий Михайлов, политзаключенный, вернувшийся в Ригу из белорусской тюрьмы. Его преступление заключалось в критике существующего режима в закрытой дискуссионной группе в Интернете. Его арестовали через полтора года после сделанных им комментариев. Его долго судили и приговорили к четырем годам лишения свободы. В субботу его освободили вместе с 13 другими политзаключенными, самым известным из которых является муж лидера оппозиции Светланы Тихановской Сергей. Двое критиков режима вернулись в Латвию, рассказывает lsm.lv.

За три года он похудел на 26 килограммов и полностью поседел — так выглядит латвийский гражданин Дмитрий Михайлов, политзаключенный, вернувшийся в Ригу из белорусской тюрьмы. Его преступление заключалось в критике существующего режима в закрытой дискуссионной группе в Интернете. Его арестовали через полтора года после сделанных им комментариев. Его долго судили и приговорили к четырем годам лишения свободы. В субботу его освободили вместе с 13 другими политзаключенными, самым известным из которых является муж лидера оппозиции Светланы Тихановской Сергей. Двое критиков режима вернулись в Латвию, рассказывает lsm.lv.

Читать
Загрузка

Трамп номинирован на Нобелевскую премию мира

Важно 18:26

Важно 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social письмо члена Палаты представителей от Республиканской партии Бадди Картера в адрес Норвежского Нобелевского комитета, который ежегодно выбирает лауреатов Нобелевской премии мира, сообщает телеграм-канал ASTRA.

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social письмо члена Палаты представителей от Республиканской партии Бадди Картера в адрес Норвежского Нобелевского комитета, который ежегодно выбирает лауреатов Нобелевской премии мира, сообщает телеграм-канал ASTRA.

Читать

Ригу украсят… мусорниками: какими будут новые урны?

Новости Латвии 18:00

Новости Латвии 0 комментариев

Все ли обратили внимание, что в центре Риги появились новые уличные мусорники? А между тем происходит масштабная замена емкостей для сбора отходов, и расходы на это мероприятие тоже немалые – 106 978,52 евро... Читатели спрашивают: так ли важно менять урны, если в Риге полно других проблем?

Все ли обратили внимание, что в центре Риги появились новые уличные мусорники? А между тем происходит масштабная замена емкостей для сбора отходов, и расходы на это мероприятие тоже немалые – 106 978,52 евро... Читатели спрашивают: так ли важно менять урны, если в Риге полно других проблем?

Читать

Полиция продолжает усиленные проверки на дорогах

Новости Латвии 17:47

Новости Латвии 0 комментариев

Сегодня Государственная полиция продолжит усиленные проверки на дорогах.

Сегодня Государственная полиция продолжит усиленные проверки на дорогах.

Читать

Трамп о 5-й статье НАТО: существуют разные интерпретации коллективной обороны

Важно 17:23

Важно 0 комментариев

Существует несколько толкований пункта о коллективной обороне НАТО, заявил во вторник президент США Дональд Трамп по пути на саммит альянса в Гааге.

Существует несколько толкований пункта о коллективной обороне НАТО, заявил во вторник президент США Дональд Трамп по пути на саммит альянса в Гааге.

Читать

MIRAGE JAZZ ORCHESTRA отметит юбилей гала-концертом в Дзинтари

История и культура 17:14

История и культура 0 комментариев

Один из лучших джазовых коллективов Балтии, восхитительно живой и энергичный биг-бэнд MIRAGE JAZZ ORCHESTRA, выйдет на сцену вместе со своими гостями-музыкантами 6 июля в «Дзинтари».

Один из лучших джазовых коллективов Балтии, восхитительно живой и энергичный биг-бэнд MIRAGE JAZZ ORCHESTRA, выйдет на сцену вместе со своими гостями-музыкантами 6 июля в «Дзинтари».

Читать

Пусть будут обе разновидности латышского: омбудсмен вступился за латгальский язык

Важно 16:58

Важно 0 комментариев

Призыв журналиста Латвийского телевидения (ЛТВ) Гунтиса Боярса не говорить на латгальском языке в предвыборных дискуссиях не нарушает кодекс этики Латвийских общественных СМИ (ЛОС), однако возможность разрешить дискуссии на латгальском языке следует рассмотреть до выборов в Сейм следующего года, считает омбудсмен Латвийских общественных электронных СМИ Эдмундс Апсалонс.

Призыв журналиста Латвийского телевидения (ЛТВ) Гунтиса Боярса не говорить на латгальском языке в предвыборных дискуссиях не нарушает кодекс этики Латвийских общественных СМИ (ЛОС), однако возможность разрешить дискуссии на латгальском языке следует рассмотреть до выборов в Сейм следующего года, считает омбудсмен Латвийских общественных электронных СМИ Эдмундс Апсалонс.

Читать