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ВУЗы Латвии по-прежнему не входят в топ-1000 лучших

© LETA 9 октября, 2024 10:15

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийские высшие учебные заведения, включенные в мировой рейтинг университетов «Times Higher Education World University Rankings 2025», не смогли занять места выше 1001, пишет ЛЕТА.

В рейтинге Рижский технический университет (РТУ) и Латвийский университет (ЛУ) делят 1001-1200 места. Между тем, Латвийский университет биологических наук и технологий (ЛУБНТ) и Рижский университет Страдыня (РУС) находятся ниже 1501-го места. Такие места латвийские университеты занимали и год назад.

Высшую оценку в категории «Международная перспектива» получили работы РУС и РТУ, получив в этой категории 65,4 и 63,3 балла соответственно. В то же время, ЛУ имеет самый высокий рейтинг с 54 баллами в категории, где оцениваются доходы отрасли и патенты.

Хотя все четыре латвийских университета получили менее 50 баллов в категории качества исследований, можно наблюдать улучшение их показателей. ЛУ получил наивысшую оценку в этой категории — 45 баллов, или на 4,7 балла больше. Показатели РУС также улучшились на 4,7 балла, а в этом году вуз получил 31 балл. Показатели РТУ улучшились на 0,9 балла – его оценили в 32,9 балла. При этом ЛУБНТ получил 16,6 балла, что на 0,8 балла больше, чем год назад.

По сравнению с результатами прошлого года немного улучшились показатели вузов в категории, где оценивается качество исследований. ЛУ и РУС получили на 4,7 балла больше. Показатели РТУ улучшились на 0,9 балла, а ЛУБНТ – на 0,8 балла.

Небольшие изменения в рейтинге можно наблюдать и в категории «Исследовательская среда». Показатели РУС улучшились на 1,9 балла, ЛУ – на полтора балла, РТУ – на 0,2 балла. При этом рейтинг ЛУБНТ в этой категории снизился на 1,1 пункта.

Наихудшие результаты были представлены в категории «Среда обучения», где ни один латвийский университет не получил более 26 баллов. Этот критерий учитывает несколько аспектов, в том числе репутацию обучения.

Среди оцениваемых учреждений Латвия занимает 64-е место в мире и 26-е место в Европе.

Всего в рейтинге в этом году оценивались 2092 университета. Оксфордский университет занимает первое место в общем рейтинге, Массачусетский технологический институт находится на втором месте, а Гарвардский университет — на третьем.

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