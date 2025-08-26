Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Вуди Аллен ответил на критику Киева: неожиданно?

© BBC 26 августа, 2025 07:58

Важно

В воскресенье 89-летний режиссер выступил по видеосвязи на сессии «Легенды мирового кинематографа», вызвав резкую критику Киева. «Это — позор и оскорбление жертвы украинских актеров и кинематографистов, которые были убиты или ранены российскими военными преступниками во время агрессии РФ против Украины», — заявил МИД Украины.

Вуди Аллен, по мнению министерства, своим участием «сознательно закрывает глаза на зверства, которые Россия устраивает в Украине ежедневно уже в течение 11 лет».

Режиссер отверг эти обвинения, заявив в ответ, что «не считает, что прекращение творческих диалогов — хороший способ помочь».

В комментарии британской газете Guardian Аллен сказал: - Когда речь идет о конфликте в Украине, я твердо убежден, что Владимир Путин совершенно неправ. Война, которую он развязал, ужасна. Но, что бы ни делали политики, я не считаю, что прекращение творческих диалогов — хороший способ помочь.

Обновлено: 09:25 26.08.2025
Из-за вето Навроцкого Польша не сможет оплачивать Starlink для Украины

Мир 09:25

Мир 0 комментариев

-Закон, на который президент Навроцкий наложил вето, продлевал срок оказания помощи, то есть финансирования из Фонда помощи Украины, до конца марта следующего года, — приводит Reuters слова представителя министерства цифровых технологий Польши.

Загрузка

Абу Мери отзывает свою кандидатуру на пост председателя «Единства»

Важно 09:20

Важно 0 комментариев

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери решил отозвать свою кандидатуру на пост председателя партии "Единство", сообщил Абу Мери в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

Балтийское море стало «озером НАТО»: Ненашева на конференции агитировала на борьбу с российским теневым флотом

Выбор редакции 09:15

Выбор редакции 0 комментариев

Заместитель председателя Сейма Антонина Ненашева (Прогрессивные) в понедельник на открытии Балтийской парламентской конференции на Аландских островах призвала парламентариев к решительным и совместным действиям против российского «теневого флота» в Балтийском море, сообщила агентству LETA пресс-служба Сейма.

Так всё-таки Тимму довели до самоубийства? Рижская прокуратура возобновила дело

Важно 09:09

Важно 0 комментариев

Рижская окружная прокуратура отменила ранее принятое решение о прекращении уголовного процесса и возобновила его рассмотрение, сообщает Life. Расследование будет касаться возможного доведения спортсмена до самоубийства.

Тяжелая авария на Вентспилсском шоссе: движение ограничено (ВИДЕО)

Важно 09:05

Важно 0 комментариев

Шоссе А10 (Рига - Вентспилс), в районе Гавильниеки. Сегодня утром произошла серьёзная авария — лобовое столкновение грузовика и легкового автомобиля, сообщает Sadursme.lv.

«Ирландия против ирландцев, но за мигрантов»: ситуация на Зелёном острове глазами консерваторов из США

Мир 08:58

Мир 0 комментариев

«Чтобы увидеть настоящий либеральный ужас, ничем не сдерживаемый и не встретивший сопротивления, можно посмотреть на Ирландию, - пишет The American Conservative. - Последний макабрический акт разыгрался в прошлом месяце, когда пакистанский мигрант с криком «Аллаху Акбар!» ударил ножом полицейского (полиция в Ирландии называется Garda) на Капел-стрит в Дублине.

Россия выходит из Европейской конвенции против пыток

Важно 08:53

Важно 0 комментариев

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое одобряет выход РФ из Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания.

