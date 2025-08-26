Вуди Аллен ответил на критику Киева: неожиданно?

Вуди Аллен, по мнению министерства, своим участием «сознательно закрывает глаза на зверства, которые Россия устраивает в Украине ежедневно уже в течение 11 лет».

Режиссер отверг эти обвинения, заявив в ответ, что «не считает, что прекращение творческих диалогов — хороший способ помочь».

В комментарии британской газете Guardian Аллен сказал: - Когда речь идет о конфликте в Украине, я твердо убежден, что Владимир Путин совершенно неправ. Война, которую он развязал, ужасна. Но, что бы ни делали политики, я не считаю, что прекращение творческих диалогов — хороший способ помочь.