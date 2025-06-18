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«Всё происходит в чате»: посол Латвии в Израиле рассказал, как эвакуируют латвийцев

Редакция PRESS 18 июня, 2025 11:35

Новости Латвии 0 комментариев

Разрушения в еврейской ортодоксальной школе для девочек после того, как иранские баллистические ракеты ударили по Бней-Браку в центральной части Израиля 16 июня 2025 года.

Эвакуацию жителей стран Балтии из Израиля координируют государства Европейского союза (ЕС) через мессенджер WhatsApp, сообщил в интервью передаче LTV "Rīta panorāma" посол Латвии в Израиле Айварс Гроза.

По его словам, латвийское посольство очень быстро подключилось к решению вопроса об эвакуации соотечественников. Гроза выразил удовлетворение «эмоциональным и символическим» сотрудничеством между странами ЕС в этом процессе.

«У нас есть рабочая группа в WhatsApp, где мы обмениваемся информацией, например, по эвакуационным рейсам», — рассказал посол. Он отметил, что это эффективный механизм, наглядно демонстрирующий преимущества членства в ЕС. Если ресурсы Латвии ограничены, на помощь приходят другие государства.

Координация действительно проходит через WhatsApp: там оперативно публикуются предложения об эвакуационных рейсах, о чём затем информируют МИД, который принимает соответствующие решения. «Фактически всё происходит в чате — без официальных нот и звонков», — добавил Гроза.

По его словам, накануне Израиль покинули 11 человек, сегодня ожидается эвакуация ещё 20. В консульскую службу Латвии обратились около 60 человек, включая обладателей двойного гражданства, преимущественно проживающих в Израиле.

Гроза указал, что нынешняя военная ситуация уникальна — Израиль подвергается обстрелам баллистическими ракетами. Это было неожиданно и вызвало разрушения. Операция, которую проводит Израиль, готовилась долго. Посол сравнил её с действиями украинских войск против России. По его словам, система ПВО «Железный купол» защищает от примитивных ракет, но для баллистических нужны более сложные технологии, которые не дают полной гарантии защиты.

Сами израильтяне, по словам Гроза, не драматизируют ситуацию, поскольку привыкли к подобным условиям, но иностранцы испытывают беспокойство.

Как сообщалось, сегодня МИД Латвии организует эвакуацию своих граждан из Иордании рейсом, предоставленным Словакией. По данным агентства LETA, во вторник 11 латвийцев выехали из Тель-Авива в Иорданию, чтобы вечером тем же днём вылететь в Вильнюс литовским эвакуационным рейсом.

МИД Латвии тесно сотрудничает с коллегами из Литвы и других стран ЕС. Посольство и министерство внимательно следят за развитием событий, поддерживают постоянную связь с делегацией ЕС, МИД Израиля и координируют совместную эвакуацию граждан ЕС.

На данный момент эвакуация по воздуху невозможна из-за закрытого воздушного пространства над Израилем и соседними странами, в том числе Ираком, Ираном, Ливаном и Сирией. Региональные рейсы приостановлены.

Остаются возможности выезда из Израиля по суше: в Египет через КПП Таба и в Иорданию — через пограничные переходы «Allenby bridge» (открыт с 9:00 до 14:00), «Jordan River» (с 9:00 до 16:00) и «Yitzhak Rabin» (с 8:00 до 20:00).

МИД Латвии предупреждает, что передвижение по территории Израиля опасно — возможны внезапные и массированные удары со стороны Ирана. Гражданам рекомендуется находиться рядом с бомбоубежищами и строго следовать указаниям властей. Возможности покинуть Израиль постоянно меняются, поэтому МИД призывает находиться в контакте с консульским департаментом.

С начала обострения конфликта на Ближнем Востоке в консульском реестре МИД зарегистрировано 82 гражданина Латвии, находящихся в Израиле, и трое — в Иране. До эскалации были известны только четверо латвийцев.

МИД в очередной раз призывает всех латвийских граждан, находящихся в регионе, зарегистрироваться в консульском реестре, отправив информацию на электронную почту: konsularais.registrs@mfa.gov.lv.

В Израиле введено чрезвычайное положение, официальные учреждения, включая латвийское посольство, закрыты до дальнейших указаний. Тем не менее, дипломаты продолжают выполнять свои обязанности.

МИД призывает граждан, находящихся в регионе, связаться с близкими и сообщить им о своём состоянии, а при необходимости звонить на экстренный номер +371 2633 7711 или писать на palidziba@mfa.gov.lv.

Согласно официальным данным, в Израиле проживают 6062 гражданина Латвии, в Иране — трое.

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