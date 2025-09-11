Всё китайское у нас подорожает: Трамп требует от ЕС зверских тарифов против Китая

Такое предложение Трамп выдвинул во время встречи высокопоставленных представителей ЕС и США в Вашингтоне. На ней обсуждались варианты, как повысить экономическое давление на Москву для прекращения войны в Украине.

По словам одного из американских чиновников, Вашингтон готов «отзеркалить» любые пошлины ЕС против Китая и Индии.

«Президент считает, что очевидный подход — всем ввести серьезные пошлины и держать их до тех пор, пока Китай не согласится прекратить закупки [российской] нефти. У этой нефти на самом деле не так много других направлений», — сказал другой американский чиновник.

В начале августа Трамп ввел 25-процентные пошлины в отношении Индии за то, что она продолжает покупать нефть у России. Позже пошлины были увеличены до 50%.

3 сентября во время разговора с европейскими лидерами Трамп говорил, что Европа должна оказать давление на Китай, чтобы китайские власти также отказались от закупки российских нефти и газа. Кроме того, он требовал от Европы прекратить закупки российской нефти, так как тем самым ЕС «финансирует» войну. По словам министра энергетики США Криса Райта, европейские страны должны перестать покупать российские нефть и газ, если хотят, чтобы Вашингтон ужесточил санкции в отношении Москвы.