Всё хорошо, прекрасная маркиза? Экономисты пророчат рост потребления и снижение пессимизма

При этом, по оценкам экспертов, наибольший потенциал для стимулирования экономического роста Латвии в ближайшей перспективе имеет потребление. Рынок труда находится на хорошем уровне - безработица немного выросла по сравнению с прошлым годом, но в целом остается низкой.

Средняя брутто-зарплата в этом году выросла на 8,7%. В следующем году темпы роста заработной платы будут ниже, поскольку мы видим замедление роста заработной платы в частном секторе, вызванное экономической слабостью, и поскольку рост заработной платы в государственном секторе будет ограничен 2,6%. Средняя брутто заработная плата вырастет на 6,0% в 2025 году и на 7,0% в 2026 году, когда экономика уже будет более сильной. В следующем году чистая заработная плата может расти даже на два процентных пункта быстрее, чем брутто-зарплата, благодаря изменениям в налогах на труд.

Инфляция в Латвии в этом году была очень низкой (1,3%) и останется умеренной в течение следующих нескольких лет (2,6% и 2,5% в 2025 и 2026 годах соответственно). Прогноз умеренной инфляции в сочетании с высоким чистым ростом заработной платы и устойчивым рынком труда означает, что покупательная способность домохозяйств будет продолжать расти.

Однако возможность покупать не означает желание покупать. С одной стороны, уверенность потребителей в своем финансовом положении растет. После длительного периода пессимизма население сейчас чувствует себя примерно так же, как в среднем за исторический период, и как накануне полномасштабного вторжения России в Украину. С другой стороны, домохозяйства по-прежнему осторожны в расходах. Это можно объяснить очень постепенным восстановлением готовности тратить или даже психологическим барьером, созданным высоким уровнем цен. Однако прогнозируемый рост покупательной способности, а также относительно здоровое настроение населения позволяют предположить, что в следующем году мы начнем наблюдать более быстрый рост потребления.

Тут стоит отметить и влияние глобальной экономики. В том числе итогов выборов в США. Большая часть объявленных во время предвыборной кампании политических направлений, если они будут внедрены, скорее всего, приведут к стремительному росту цен в США; некоторые могут оказать неблагоприятное влияние и на долгосрочный рост США. Решения Трампа, конечно, оставят свой след и на мировой экономике. Повышение тарифов будет означать замедление глобальной торговой активности, а это для открытых экономик, к которым относятся еврозона и, в частности, Латвия, не очень хорошие новости.