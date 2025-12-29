Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 29. Декабря Завтра: Ilgona, Solveiga
Доступность

Всё чаще латвийские родители вынуждены нанимать частных учителей: но почему?

© LETA 29 декабря, 2025 10:57

Новости Латвии 0 комментариев

Нехватка учителей обостряется. Растет доля школьников, которые не достигают даже установленного в стране минимального уровня знаний. Тем временем рынок теневого образования растет и занимает все более важное место - без помощи частных учителей все труднее достигать результатов в учебе.

Однако это преимущество лишь мотивированных и достаточно состоятельных семей. В этом году 42,3% опрошенных порталом "Mammām un tētiem" семей в ходе исследования сообщили, что для образования ребенка используют или ранее пользовались услугами частных учителей.

По данным исследования, еще 36,1% опрошенных рассматривали возможность привлечения частного учителя, однако 29% из них не сделали этого по финансовым соображениям.

Это указывает на тенденцию, что недостатки системы образования способствуют неравенству между учениками - услугами частных учителей пользуются в основном семьи со средними или высокими доходами.

Необходимость частного учителя чаще всего возникает из-за того, что дети не получают достаточной поддержки в школе, рассказал отец двух дочерей-школьниц Янис.

"Моя дочь ходит в школу, чтобы узнать, чему нужно учиться дома", - так емко он охарактеризовал ситуацию. Ученица восьмого класса помощь частного учителя даже предпочитает обычной учебе. Обучение в классах объемом от 20 до 30 учеников, где учитель не способен уделить индивидуальное внимание каждому ученику, а также постоянный шум на уроках, по мнению Яниса, являются основными причинами неполноценного образования для его детей.

До сих пор семья размещает в соцсети "Facebook" объявления в поисках частных учителей.

В тех же самых группах свои услуги предлагает и Роберт. Еще со времен учебы в Рижской государственной 1-й гимназии он дает частные уроки математики ученикам с пятого по двенадцатый класс. Роберт отмечает, что учителя зачастую недостаточно отзывчивы и не обращают внимания на детей, которые в учебе отстают.

Однако возможность нанять частного преподавателя - это привилегия. Из опрошенных в ходе исследования родителей, не прибегающих к услугам репетитора, 41% заявили, что в обучении помогают детям сами.

Как пояснил руководитель исследования Эдмунд Ванагс, эта тенденция "указывает на проблему социального неравенства в доступности образования", которая наблюдается не только в Латвии, но и в других странах Европы.

(Delfi.lv)

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Осторожно! Надвигается снежная буря с громом и молниями
Важно

Осторожно! Надвигается снежная буря с громом и молниями

Наше мнение шерифа не интересует: Чекушин о том, почему молчат «лояльные русские»
Важно

Наше мнение шерифа не интересует: Чекушин о том, почему молчат «лояльные русские»

“Долечили” до комы: после жалоб больница отстранила врача от работы
Важно

“Долечили” до комы: после жалоб больница отстранила врача от работы

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Минэнерго Украины: нужно два месяца без обстрелов для полного восстановления энергосистемы

Важно 17:45

Важно 0 комментариев

В случае прекращения ударов по энергетике Украина сможет в течение двух месяцев вернуться к жизни без отключений света, заявил и. о. министра энергетики Артём Некрасов.

В случае прекращения ударов по энергетике Украина сможет в течение двух месяцев вернуться к жизни без отключений света, заявил и. о. министра энергетики Артём Некрасов.

Читать
Загрузка

Лавров: Украина пыталась атаковать резиденцию Путина

Важно 17:41

Важно 0 комментариев

ВСУ пытались атаковать резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области 91 БПЛА, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, в связи с этим Москва "пересмотрит" свою переговорную позицию, сообщает DW.

ВСУ пытались атаковать резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области 91 БПЛА, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, в связи с этим Москва "пересмотрит" свою переговорную позицию, сообщает DW.

Читать

Поднял в воздух и повалил: Вентспилс остался без главной елки города? (ФОТО)

Важно 17:35

Важно 0 комментариев

В Вентспилсе начался демонтаж праздничных елок, пострадавших от сильного ветра, при этом елку с Ратушной площади перевезли на площадь Лиелайс.

В Вентспилсе начался демонтаж праздничных елок, пострадавших от сильного ветра, при этом елку с Ратушной площади перевезли на площадь Лиелайс.

Читать

В возрасте 42 лет умер депутат Сейма Эдгар Зелдерис

Новости Латвии 17:33

Новости Латвии 0 комментариев

После продолжительных проблем со здоровьем в возрасте 42 лет скончался депутат Сейма Эдгар Зелдерис, подтвердили агентству ЛЕТА в пресс-службе Сейма.

После продолжительных проблем со здоровьем в возрасте 42 лет скончался депутат Сейма Эдгар Зелдерис, подтвердили агентству ЛЕТА в пресс-службе Сейма.

Читать

Новый год: как работают магазины и когда можно купить алкоголь?

Важно 17:26

Важно 0 комментариев

Впереди Новогодние праздники и следует учитывать, что торговые центры Риги будут работать по сокращенному графику. Кроме того, не забывайте, что и алкоголь в праздники продается с учетом ограничений в выходные дни. Вот краткий список, что нужно знать, чтобы Новый год не оказался испорчен из-за досадных недоразумений.

Впереди Новогодние праздники и следует учитывать, что торговые центры Риги будут работать по сокращенному графику. Кроме того, не забывайте, что и алкоголь в праздники продается с учетом ограничений в выходные дни. Вот краткий список, что нужно знать, чтобы Новый год не оказался испорчен из-за досадных недоразумений.

Читать

В океане пропали «зомби-черви» — почему учёные в панике?

Наука 17:17

Наука 0 комментариев

В фильмах ужасов самое страшное — то, чего не видно.
В глубинах Тихого океана сейчас происходит нечто похожее: учёные не могут найти существ, которые должны быть там обязательно.

В фильмах ужасов самое страшное — то, чего не видно.
В глубинах Тихого океана сейчас происходит нечто похожее: учёные не могут найти существ, которые должны быть там обязательно.

Читать

Абрамович отказался передать Киеву деньги от продажи «Челси»

Мир 17:15

Мир 0 комментариев

Российский миллиардер Роман Абрамович отказался передавать средства от продажи футбольного клуба "Челси" на гуманитарную помощь Украине, пока правительство британского офшорного острова Джерси не прекратит расследование и не отзовет судебный иск против бизнесмена. Об этом в понедельник, 29 декабря, сообщает газета The Times.

Российский миллиардер Роман Абрамович отказался передавать средства от продажи футбольного клуба "Челси" на гуманитарную помощь Украине, пока правительство британского офшорного острова Джерси не прекратит расследование и не отзовет судебный иск против бизнесмена. Об этом в понедельник, 29 декабря, сообщает газета The Times.

Читать