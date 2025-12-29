Всё чаще латвийские родители вынуждены нанимать частных учителей: но почему?

Однако это преимущество лишь мотивированных и достаточно состоятельных семей. В этом году 42,3% опрошенных порталом "Mammām un tētiem" семей в ходе исследования сообщили, что для образования ребенка используют или ранее пользовались услугами частных учителей.

По данным исследования, еще 36,1% опрошенных рассматривали возможность привлечения частного учителя, однако 29% из них не сделали этого по финансовым соображениям.

Это указывает на тенденцию, что недостатки системы образования способствуют неравенству между учениками - услугами частных учителей пользуются в основном семьи со средними или высокими доходами.

Необходимость частного учителя чаще всего возникает из-за того, что дети не получают достаточной поддержки в школе, рассказал отец двух дочерей-школьниц Янис.

"Моя дочь ходит в школу, чтобы узнать, чему нужно учиться дома", - так емко он охарактеризовал ситуацию. Ученица восьмого класса помощь частного учителя даже предпочитает обычной учебе. Обучение в классах объемом от 20 до 30 учеников, где учитель не способен уделить индивидуальное внимание каждому ученику, а также постоянный шум на уроках, по мнению Яниса, являются основными причинами неполноценного образования для его детей.

До сих пор семья размещает в соцсети "Facebook" объявления в поисках частных учителей.

В тех же самых группах свои услуги предлагает и Роберт. Еще со времен учебы в Рижской государственной 1-й гимназии он дает частные уроки математики ученикам с пятого по двенадцатый класс. Роберт отмечает, что учителя зачастую недостаточно отзывчивы и не обращают внимания на детей, которые в учебе отстают.

Однако возможность нанять частного преподавателя - это привилегия. Из опрошенных в ходе исследования родителей, не прибегающих к услугам репетитора, 41% заявили, что в обучении помогают детям сами.

Как пояснил руководитель исследования Эдмунд Ванагс, эта тенденция "указывает на проблему социального неравенства в доступности образования", которая наблюдается не только в Латвии, но и в других странах Европы.

