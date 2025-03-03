ВСУ подтвердили гибель солдат при ударе РФ по полигону

Украинская армия подтвердила, что российские войска ударили ракетой по полигону, где проходили обучение солдаты ВСУ. Сообщения об этом опубликованы в понедельник, 3 марта.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-майор Михаил Драпатый написал в Facebook о "трагедии на полигоне" и выразил соболезнования семьям погибших. Военный пообещал, что виновные понесут ответственность, проводится независимая проверка с участием военной контрразведки. "Я буду требовать строжайшего наказания", - пообещал Драпатый.

В аккаунте самих Сухопутных войск ВСУ в Facebook сказано, что 1 марта одно из подразделений "стало целью ракетного удара противника", есть погибшие и раненые.

В ВСУ не называют точного число погибших. По информации издания "Украинская правда", речь идет о "нескольких десятках погибших и до сотни раненых".

1 марта Минобороны РФ сообщило об ударе баллистической ракетой "Искандер" по военному полигону "Новомосковский" в Днепропетровской области. Он находится близ поселка Черкасское, в 35 км к северо-востоку от города Днепр.

Российские военные утверждают, что атаковали 157-ю механизированную бригаду ВСУ, число жертв составило до 150 человек, "в том числе до 30 иностранных инструкторов".