Встретились. Будут говорить

Трамп прилетел в Анкоридж незадолго до российского президента, но оставался в своем самолете. Затем сначала Трамп, а за ним Путин спустились по трапам, подошли друг к другу и пожали руки.

Белый дом назвал встречу «упражнением на умение слушать», а Трамп сказал, что он уже в первые минуты поймет, будет ли разговор с Путиным хорошим. Если саммит окажется успешным, то следом за этим, по плану Трампа, будет организована уже личная встреча Путина и Зеленского.

Путин не ответил на вопросы, которые кричали ему журналисты: «Президент Путин, вы согласитесь на прекращение огня?» и прекратит ли он «убивать гражданских», и сел в машину Трампа.

Для Владимира Путина такой прием на американской военной базе — с красной ковровой дорожкой, дружелюбным рукопожатием и аплодисментами Трампа и совместной поездкой в машине американского президента — это уже огромный успех.

Несомненно в ближайшие часы эксперты и журналисты будут на атомы разбирать все аспекты первой встречи — от языка тела до короткого обмена репликами.

Но по этим первым кадрам уже понятно, что Трамп и Путин настроены по отношению друг к другу очень дружелюбно.

Саммит проходит на американской военной базе «Эльмендорф-Ричардсон» в Анкоридже — крупнейшей на Аляске.

Изначально предполагалось, что после приветственных слов для прессы Владимир Путин и Дональд Трамп поговорят тет-а-тет, в присутствии лишь переводчиков. Однако незадолго до начала встречи Белый дом сообщил, что госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф будут с президентом с самого начала.

После этого было объявлено, что на этом этапе с Путиным будут министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.

Затем, за совместным ланчем, планировалась встреча делегаций.

Россию на ней будут представлять помощник президента Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев.

В состав американской делегации вошли госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скот Бессент, министр торговли Говард Латник, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и директор ЦРУ Джон Рэтклифф, а также глава Пентагона Пит Хегсет.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, об участии которого в саммите говорили российские СМИ, на Аляску не полетел.

За переговорами последует совместная пресс-конференция.

Дональд Трамп планирует покинуть Аляску в 17:45 по местному времени (5:45 утра по Риге).

Ожидания сторон

На всё про всё у делегаций будет менее семи часов, но Трамп уже заявил, что он поймет в первые же минуты, получится ли у них с Путиным «хорошая встреча». Если американский лидер решит, что не получится, то встреча закончится «очень быстро».

Сам Трамп оценивает шанс того, что разговор с российским президентом не будет успешным, в 25%. Президент США также утверждает, что Россию ожидают «очень серьезные экономические последствия», если встреча на Аляске не приведет к миру.

Перед тем, как вылететь в Анкоридж, Трамп написал в своей соцсети Truth Social два слова с тремя восклицательными знаками: «Ставки высоки!!!»

«Ставки действительно высоки», — ответил на это Владимир Зеленский и выразил надежду, что саммит на Аляске откроет «возможность реального пути к честному миру и сущностному разговору лидеров в трехстороннем формате».

Разговаривая с журналистами уже с президентского борта, Трамп прокомментировал российские удары по Украине.

«Путин думает, что это усиливает его позицию на переговорах, а я думаю, это вредит ему», — приводит Reuters слова президента США.

С российской стороны об ожиданиях от саммита говорят немного.

«Мы не загадываем ничего наперед. Мы знаем, что у нас есть аргументы, позиция понятная и четкая. Мы будем их излагать», — сказал Сергей Лавров.

«Важнейшая встреча. Безусловно, важная встреча для всего мира. И важно, что диалог продолжается. И надеемся на очень конструктивный диалог. Очень много дезинформации о России, и, безусловно, есть важная возможность донести прямо, четко позицию России до американской стороны», — заявил Кирилл Дмитриев.

Ушаков говорил, что помимо «урегулирования украинского кризиса», стороны затронут «более широкие задачи для обеспечения мира и безопасности, а также актуальные и самые острые международные и региональные вопросы».

Позиция России до сих пор включала в себя «устранение первопричин конфликта», в частности, запрет на вступление Украины в НАТО.

По словам Лаврова, «уже немало сделано в ходе визитов [спецпосланника Трампа] Стивена Уиткоффа». Именно результатом пятого визита Уиткоффа в Москву стал саммит на Аляске.

Спецпосланник Трампа встретился с Путиным 6 августа, за два дня до истечения ультиматума по завершению войны, который поставил перед Россией Дональд Трамп.

Обстановка в Анкоридже

Накануне саммита прошел митинг в поддержку Украины и против прилета Путина в США, рассказывает из Анкориджа корреспондент Русской службы Би-би-си Елизавета Фохт.

На митинг вышли несколько сотен человек.

Глава общественной организации Stand UP Alaska Эрин Джексон-Хилл за три дня до саммита сказала агентству «Укрінформ», что она с соратниками проведет митинг под лозунгом «Аляска поддерживает Украину» в центре Анкориджа 14 августа, а на следующий день, во время саммита, там же пройдет митинг другой организации.

«Мы против того, чтобы авторитарных диктаторов приглашали в наш штат, особенно если это делает не наш губернатор и не наши представители в Конгрессе. Он [Путин] — военный преступник, и ему нет места на американской земле», — заявила Джексон-Хилл.

Прихожан православного (Православной церкви в Америке, ПЦА) храма святого Иннокентия в Анкоридже в преддверии встречи президентов России и США призвали молиться об «успешном результате переговоров между лидерами». Как раз на одной из таких служб, прямо накануне встречи, побывала Русская служба Би-би-си.

Призыв молиться о мире, по словам архиепископа Алексия (Трейдера), в епархии услышали: на этой неделе в церквях было куда больше верующих, чем обычно.

В своей проповеди на английском языке он призвал молиться Богородице за тех, кто «страдает из-за долгой войны в Украине», и выразил надежду, что президенты России и США будут стремиться к миру.

В разговоре с Би-би-си Трейдер заверил, что в вверенных ему церквях о победе России не молятся — только о мире.

Про Украину без Украины?

Трамп называет саммит на Аляске «пробным»: если он пройдет хорошо, дальше уже Путин и Зеленский должны будут встретиться лично и обсуждать «сделку» по завершению войны. Пресс-секретарь Белого дома назвала саммит «упражнением на умение слушать».

Тем не менее главной темой саммита без участия представителей Киева будет урегулирование войны в Украине.

«Первый вывод из саммита на Аляске, который можно сделать еще до того, как он стартовал, — это то, что старую, выкристаллизованную еще при президенте Петре Порошенко и подхваченную Владимиром Зеленским формулу „Ничего об Украине без Украины“ можно сдавать в музей», — подчеркивает корреспондент Би-би-си Святослав Хоменко.

Зеленский и европейские союзники сделали все возможное, чтобы голос Украины был услышан в преддверии встречи президентов США и России. Канцлер Германии Фридрих Мерц организовал онлайн-саммит с участием Трампа во вторник 13 августа.

«Надежда на мир в Украине есть», — прокомментировал Мерц итоги встречи, которую Трамп оценил на 10 баллов из 10.

По сообщениям СМИ, Трамп заверил европейских лидеров и Зеленского, что обсуждать с Путиным территориальные уступки он не планирует. По пути в Анкоридж президент США, впрочем, сказал журналистам, что он будет обсуждать вопрос территорий, но оставит принятие решений за Украиной.

Однако зная импульсивность и непоследовательность президента США, уверенным быть ни в чем нельзя.