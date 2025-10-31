Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Встали в круг друзей России? Политолог — о голосовании по конвенции

© Lsm.lv 31 октября, 2025 11:18

Важно 0 комментариев

Накануне Сейм поддержал выход из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием против женщин и в семье. Политолог Лелде Метла-Розентале заявила, что этим решением страна фактически дистанцировалась от базовых ценностей Европейского союза, сообщает rus.lsm.lv.

В четверг, 30 октября, после более чем 13 часов дебатов Сейм большинством голосов поддержал выход из так называемой Стамбульской конвенции. 56 голосами «за» это решение поддержали оппозиционные партии — Объединенный список», Национальное объединение, «Стабильности!» и «Латвия на первом месте» — вместе с коалиционной партией Союз «зеленых» и крестьян (СЗК) и несколькими внефракционными депутатами. Против проголосовали 32 парламентария от «Нового Единства» и «Прогрессивных».

«ЕС через Стамбульскую конвенцию обозначил свои базовые ценности, которые важны. А мы сейчас сказали, что нам с этими ценностями не по пути — у нас другие», — подчеркнула она.

Она отметила, что те, на кого Латвия традиционно хотела равняться — страны Скандинавии и Западной Европы — выбрали ценности, определенные конвенцией, в то время как Латвия фактически встала в «другой круг друзей».

Прошедший в среду протест, на котором собралось около 5000 человек, для оппозиционных партий и Союза «зеленых» и крестьян, которые в четверг в окончательном чтении поддержали выход Латвии из конвенции, не имел большого значения, считает политолог. 

"Стамбульская конвенция не угрожает консервативным ценностям, подчеркнула политолог, однако цель СЗК и оппозиционных партий заключалась в том, чтобы выделиться в глазах своих избирателей и обозначить свою позицию. Приближаются выборы в Сейм, а рейтинги Союза «зеленых» и крестьян не так хороши, да и на прошедших муниципальных выборах "дела шли не так блестяще", считает Метла-Розентале.

Политолог также допустила падение правительства после принятия бюджета.

Комментарий press.lv

Напомним, на акции у Домского собора протестующие выкрикивали, например, такие лозунги: "Лоббируя Россию, мы не защищаем Латвию", "Конвенции - да, мракобесию - нет!", "Сегодняшние решения - завтрашние синяки"... 

«Если у русскоязычных острые разговоры и происходят, то на кухнях»: Домбурс

Важно 14:54

Важно 0 комментариев

Известный своими острыми высказываниями тележурналист и ведущий Янис Домбурс в программе «Домская площадь» на Латвийском радио 4 заявил, что редко приглашает в студию своей программы Kas notiek Latvijā русскоязычных жителей страны только потому, что у русских в Латвии очень высок уровень самоцензуры, пишет LSM+. 

Пруд провалился сквозь землю вместе с рыбой: ЧП в Скайсткалне

Важно 14:52

Важно 0 комментариев

Ещё 13 октября на этом месте был пруд, но уже на следующий день хозяин соседнего дома после полевых работ пришёл помыть в нём резиновые сапоги — но так и не помыл. Пруд исчез. Воронка, в которой была вода, стала больше. На дне есть пещера, и именно в эту пещеру ушла вся вода из пруда, ушла вся земля вместе с этой водой. Куда вода просочилась дальше — никто точно не знает, но предполагают, что в протекающую неподалеку реку. То есть там, под землей, существует настоящий туннель, рассказывает rus.lsm.lv.

«Мы не позволим отвернуться»: в Риге объявлено о новой массовой акции протеста

Выбор редакции 14:44

Выбор редакции 0 комментариев

На следующей неделе, 6 ноября, на Домской площади пройдёт акция протеста против решения о выходе из Стамбульской конвенции, сообщает LETA.

Возвращение денег за OIK: у бывшего политика Зариньша плохие новости

Важно 14:43

Важно 0 комментариев

Инициатива по возвращению денег за OIK нереализуема, такое мнение высказал бывший политик Иварс Зариньш в подкасте «Piķis un ģēvelis!» на канале tv3.lv.

Циклон над Латвией: прощальные дожди и сильный ветер

Новости Латвии 14:31

Новости Латвии 0 комментариев

В последний день октября температура воздуха в Латвии поднимется до +8..+11 градусов, прогнозируют синоптики.

Стамбульская конвенция меня добила: Кулбергс объяснил свое неучастие в голосвании

Важно 14:29

Важно 0 комментариев

Поздно вечером 30 октября в Сейме был принят закон о выходе Латвии из так называемой Стамбульской конвенции. Дискуссии проходили в повышенных тонах, и народным слугам пришлось работать на пределе физической выносливости. Как раскрывает Андрис Кулбергс (Объединённый список), серьёзным испытанием для него создала недавно перенесённая операция.

Кладовая солнца, или Болотный репортаж

Для настроения 14:13

Для настроения 0 комментариев

Прогулка с латвийским сталкером в затерянный мир, который скрывается от непосвящённых в Национальном парке Кемери, и куда без проводника не пробраться. 

