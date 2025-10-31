Встали в круг друзей России? Политолог — о голосовании по конвенции

В четверг, 30 октября, после более чем 13 часов дебатов Сейм большинством голосов поддержал выход из так называемой Стамбульской конвенции. 56 голосами «за» это решение поддержали оппозиционные партии — Объединенный список», Национальное объединение, «Стабильности!» и «Латвия на первом месте» — вместе с коалиционной партией Союз «зеленых» и крестьян (СЗК) и несколькими внефракционными депутатами. Против проголосовали 32 парламентария от «Нового Единства» и «Прогрессивных».

«ЕС через Стамбульскую конвенцию обозначил свои базовые ценности, которые важны. А мы сейчас сказали, что нам с этими ценностями не по пути — у нас другие», — подчеркнула она.

Она отметила, что те, на кого Латвия традиционно хотела равняться — страны Скандинавии и Западной Европы — выбрали ценности, определенные конвенцией, в то время как Латвия фактически встала в «другой круг друзей».

Прошедший в среду протест, на котором собралось около 5000 человек, для оппозиционных партий и Союза «зеленых» и крестьян, которые в четверг в окончательном чтении поддержали выход Латвии из конвенции, не имел большого значения, считает политолог.

"Стамбульская конвенция не угрожает консервативным ценностям, подчеркнула политолог, однако цель СЗК и оппозиционных партий заключалась в том, чтобы выделиться в глазах своих избирателей и обозначить свою позицию. Приближаются выборы в Сейм, а рейтинги Союза «зеленых» и крестьян не так хороши, да и на прошедших муниципальных выборах "дела шли не так блестяще", считает Метла-Розентале.

Политолог также допустила падение правительства после принятия бюджета.

Напомним, на акции у Домского собора протестующие выкрикивали, например, такие лозунги: "Лоббируя Россию, мы не защищаем Латвию", "Конвенции - да, мракобесию - нет!", "Сегодняшние решения - завтрашние синяки"...