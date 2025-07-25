Вспышка африканской чумы свиней в Иецаве: уничтожают животных уже с третьей фермы

На ферме проводятся мероприятия по контролю и сдерживанию заболевания, а также ведется эпидемиологическое расследование. В целях ликвидации очага заболевания и недопущения его дальнейшего распространения будут ликвидированы все свиньи на этой ферме.

Вокруг пораженной АЧС фермы установлена карантинная зона. ПВС усилит на фермах на этой территории проверки состояния здоровья свиней и соблюдения требований биобезопасности. Запрещается перемещение свиней с фермы на ферму, а также вывоз свиней и свинины за пределы этой территории.

В службе пояснили, что вирус АЧС по-прежнему широко распространен в популяции кабанов по всей Латвии, в этом году болезнь констатирована у 908 кабанов, что создает очень высокий риск заражения. В данной связи ПВС напоминает, что единственный способ защитить домашних свиней от заболевания этим смертельным вирусом - строгое соблюдение биобезопасности на ферме.

Как сообщалось, ранее в этом году в Латвии было зарегистрировано две вспышки АЧС на фермах домашних свиней: в начале мая 2025 года вирус был обнаружен на ферме с 36 свиньями в Джукстской волости Тукумского края, а в начале июля - в хозяйстве с шестью свиньями в Глудской волости Елгавского края.

С июня 2014 года, когда в Латвии впервые был зарегистрирована АЧС, вирус был обнаружен в общей сложности у 10 619 кабанов, в том числе в 2014 году - у 217 кабанов, в 2015 году - у 1048, в 2016 году - у 1146, в 2017 году - у 1431, в 2018 году - у 905, в 2019 году - у 430, в 2020 году - у 377, в 2021 году - у 448, в 2022 году - у 1274, в 2023 году - у 1002, а в 2024 году - у 1433 кабанов.

Впервые АЧС был зарегистрирована в Латвии в июне 2014 года у трех кабанов в нескольких метрах от границы с Беларусью.