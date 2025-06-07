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Всего один нарушитель общественного порядка и 8 нарушений в связи с агитацией: выборы продолжаются

© LETA 7 июня, 2025 14:44

Новости Латвии 0 комментариев

В субботу, 7 июня, в Латвии начато восемь уголовных процессов об аминистративных нарушениях в связи с несоблюдением правил агитации, один процесс начат в связи с нарушением общественного порядка в избирательном участке, сообщает агентство LETA.

Как информирует отдел общественных отношений Госполиции, к 12:00 субботы выборы в самоуправления проходят без существенных инцидентов.

В субботу Госполиция получила информацию о возможных нарушениях, которая сразу же была проверена, в некоторых случаях эти сведения не подтвердились.

Тем не менее в связи с несоблюдением правил агитации в ряде мест в Латвии начато восемь процессов об административных нарушениях. Во всех этих случаях зафиксировано размещение предвыборной агитации в публичных местах. Эти процессы будут переданы Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК, KNAB), так как они находятся в сфере его компетенции.

Один процесс об административном нарушении начат в связи с тем, что некий избиратель вел себя на участке агрессивно и тем самым нарушил общественный порядок. Как пояснили стражи закона, данное лицо мешало работать сотрудникам избирательной комиссии, выражало недовольство по поводу сканирования личных документов, громко кричало и не реагировало на просьбы успокоиться.

Полиция 7 июня работает в усиленном режиме, в тесном сотрудничестве с другими правоохранительными органами и готова быстро отреагировать, чтобы обеспечить общественный порядок и безопасность. В случаях, если будут выявлены нарушения общественного порядка, правил агитации, любые признаки вмешательства в процесс выборов, об этом просят сообщать по номеру 112.

БПБК сообщило агентству LETA, что в день выборов в бюро до 12:00 поступило 20 сигналов о возможных нарушениях закона о предвыборной агитации. Рассмотрение полученных сведений продолжается. Чаще всего речь шла о бесплатном контенте, опубликованном в соцсетях, а это не запрещено. БПБК также продолжает работу в усиленном режиме.

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