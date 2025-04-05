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Всегда парковались, а теперь штраф? Полиция и Рижская дума разного мнения по поводу одного клочка земли (1)

Редакция PRESS 5 апреля, 2025 08:38

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TV3/Bez Tabu

В Риге нашелся заасфальтированный пятачок, который люди годами использовали под парковку, а теперь полиция стала их штрафовать, потому что оказалось, что это… тротуар, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3. Интересно, что по словам полиции ставить здесь машины – нельзя, а по мнению Рижской думы – можно.

Дайнис в марте был переведен для работы на новый объект, и так как в округе трудно найти место для парковки, поставил машину на небольшой заасфальтированной площадке на улице Маза Клияну, где уже стояло несколько машин. И получил штраф в 30 евро.

«Там нет ни одного дорожного знака, что нельзя въезжать или о запрете на парковку. С утра поставил машину, в обед смотрю – уже штраф. За что? Это не понятно. Штрафы были выписаны и другим автомобилям. Это чистый грабеж!», - говорит Дайнис.

Оказалось, Дайнис и другие водители оставили свои машины на территории Большого кладбища, которая в наше время используется как парк. Согласно фотографиям в интернете, машины люди здесь парковали последние 14 лет.

В Рижской муниципальной полиции объяснили, что штраф Дайнису был выписан за парковку на зеленой зоне. И остальным за это же.

«В конкретном случае мы проверили информацию в Латвийском информационном агентстве геопространства и там этот участок обозначен как тротуар. Мы подготовили письмо в Департамент внешнего пространства и мобильности с просьбой привести это место в порядок и, возможно, установить какие-то ограждения, чтобы автомобили не могли туда въезжать», - говорит представитель Рижской муниципальной полиции Евгений Мелихов.

TV3/Bez Tabu

При этом Рижская дума удивлена ​​интерпретацией сотрудников правоохранительных органов, что автомобили были оставлены на тротуаре. По данным местных властей, парковка транспортных средств в этом районе не запрещена.

«Учитывая, что в указанном месте не установлены запрещающие остановку и стоянку знаки, парковка транспортных средств в данном месте возможна, но с соблюдением требований Правил дорожного движения», - говорит представитель Рижской думы Лелде Рудзика.

Из-за различной позиции двух муниципальных учреждений страдают водители. В ближайшее время движение в конкретном месте будет пересмотрено, пообещали в Департаменте внешней среды и мобильности Рижской думы.

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