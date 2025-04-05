Дайнис в марте был переведен для работы на новый объект, и так как в округе трудно найти место для парковки, поставил машину на небольшой заасфальтированной площадке на улице Маза Клияну, где уже стояло несколько машин. И получил штраф в 30 евро.

«Там нет ни одного дорожного знака, что нельзя въезжать или о запрете на парковку. С утра поставил машину, в обед смотрю – уже штраф. За что? Это не понятно. Штрафы были выписаны и другим автомобилям. Это чистый грабеж!», - говорит Дайнис.

Оказалось, Дайнис и другие водители оставили свои машины на территории Большого кладбища, которая в наше время используется как парк. Согласно фотографиям в интернете, машины люди здесь парковали последние 14 лет.

В Рижской муниципальной полиции объяснили, что штраф Дайнису был выписан за парковку на зеленой зоне. И остальным за это же.

«В конкретном случае мы проверили информацию в Латвийском информационном агентстве геопространства и там этот участок обозначен как тротуар. Мы подготовили письмо в Департамент внешнего пространства и мобильности с просьбой привести это место в порядок и, возможно, установить какие-то ограждения, чтобы автомобили не могли туда въезжать», - говорит представитель Рижской муниципальной полиции Евгений Мелихов.

При этом Рижская дума удивлена ​​интерпретацией сотрудников правоохранительных органов, что автомобили были оставлены на тротуаре. По данным местных властей, парковка транспортных средств в этом районе не запрещена.

«Учитывая, что в указанном месте не установлены запрещающие остановку и стоянку знаки, парковка транспортных средств в данном месте возможна, но с соблюдением требований Правил дорожного движения», - говорит представитель Рижской думы Лелде Рудзика.

Из-за различной позиции двух муниципальных учреждений страдают водители. В ближайшее время движение в конкретном месте будет пересмотрено, пообещали в Департаменте внешней среды и мобильности Рижской думы.