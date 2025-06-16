Все союзники по НАТО должны взять на себя обязательства по укреплению обороны: Ринкевич

Как сообщили агентству ЛЕТА в Канцелярии президента, в понедельник по приглашению президента Финляндии Александра Стубба Ринкевич принял участие в панельной дискуссии о роли Европы в укреплении безопасности и обороны и трансатлантических отношениях на конференции по безопасности "Kultaranta Talks 2025", организованной президентом Финляндии.

В ходе визита состоялась двусторонняя встреча президентов Латвии и Финляндии, а также трехсторонняя встреча президентов Эстонии, Латвии и Финляндии.

На переговорах президент уделил особое внимание запланированной на 24 и 25 июня встрече глав государств и правительств стран НАТО в Гааге, подчеркнув пример Балтии и стран Скандинавии, которые существенно увеличили инвестиции в свою обороноспособность и укрепляют сотрудничество в военной индустрии.

Президент отметил, что единые, дееспособные и решительные союзники могут обеспечить эффективное сдерживание от долгосрочной угрозы России.

В свою очередь, обсуждая двусторонние отношения Латвии и Финляндии, оба президента отметили тесное сотрудничество в сфере экономики и обороны, в том числе в сотрудничестве морских сил двух стран по укреплению безопасности Балтийского моря. Ринкевич и Стубб сошлись во мнении, что НАТО и Европейский союз (ЕС) должны использовать все имеющиеся в их распоряжении практические и правовые инструменты для укрепления безопасности Балтийского моря и принимать меры против теневого флота России.

Как сообщалось, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в четверг выразил уверенность, что на предстоящем в этом месяце саммите в Гааге удастся достичь соглашения об увеличении расходов на оборону.