Все может начаться с провокации: описан сценарий вероятного вторжения России в страны Балтии

В преддверии саммита НАТО в Гааге, прошедшего 24 и 25 июня, европейские лидеры выражают обеспокоенность тем, что США с президентом Дональдом Трампом могут отнестись недостаточно серьёзно к пятой статье Североатлантического договора, согласно которой нападение на одного из членов НАТО считается нападением на всех. В случае нападения со стороны России, как полагают в Европе, нет стопроцентной гарантии, что США встанут на защиту своих европейских союзников.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте недавно заявил, что Россия может быть готова напасть на НАТО в течение ближайших пяти лет. Наиболее вероятной целью считаются страны Балтии: Эстония, Латвия и Литва.

Агентство Bloomberg смоделировало возможные экономические последствия такого конфликта. Экономисты проанализировали пять ключевых экономических шоков, которые возникнут в случае российского вторжения в страны Балтии:

прямые потери от боевых действий;

нарушение торговых и логистических цепочек;

ценовой шок из-за сокращения экспорта российского газа и нефти;

финансовый шок из-за роста волатильности на мировых рынках;

рост военных расходов.

Оценка ущерба в зонах боевых действий основывалась на опыте Донецкой области Украины, где после начала российской оккупации в 2014 году промышленное производство упало на 43%. Для стран, не подвергшихся оккупации, но пострадавших от ракетных ударов и разрушений, применялось предположение о снижении ВВП на 4,3% — то есть 10% от уровня, характерного для оккупированных территорий. Например, ВВП Финляндии в этом случае сократится на 3%. Прогноз предполагает, что отрасли, зависимость которых от поставок из стран Балтии превышает 2,5%, не смогут быстро найти альтернативу.

Экспорт российского газа в Европу будет полностью прекращён, что вызовет значительное подорожание энергоносителей в регионе. Экспорт нефти из России сократится на 30%. Мировой рынок потеряет от двух до двух с половиной миллионов баррелей нефти в сутки, что приведёт к росту цены барреля на 25 долларов.

Вторжение может начаться с провокации, организованной российскими агентами из числа русскоязычного населения стран Балтии. Бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис допускает, что объектом провокации может стать поезд Москва-Калининград, проходящий без остановок по территории Литвы.

Россия может нанести одновременный удар по всем трём балтийским странам, блокировать их порты, а также Сувалкский коридор — узкий проход шириной около 65 километров между Литвой и Польшей, расположенный между Белоруссией и Калининградской областью.

Балтийские страны активируют статью 5 (коллективная оборона НАТО). Даже если США не отреагируют немедленно, военную помощь Литве, Латвии и Эстонии окажут ближайшие союзники по НАТО, в первую очередь Польша. Также, согласно прогнозируемому сценарию Bloomberg, в конфликт окажутся втянуты Германия, Великобритания, Франция, Чехия, Швеция, Норвегия и Финляндия — но не Турция, чья армия остаётся крупнейшей на евразийском континенте НАТО. Численное превосходство, скорее всего, будет на стороне России.

Bloomberg считает вероятным, что президент США Дональд Трамп вместо помощи союзникам будет через соцсети призывать Европу «ГОВОРИТЬ С ВЛАДИМИРОМ» (Трамп нередко публикует посты в своей соцсети Truth Social заглавными буквами).

Жертвами российского вторжения могут стать значительное количество людей. Также будет много беженцев, прогнозирует агентство. Балтийские порты будут закрыты, торговля остановится, рынки рухнут. Энергетическая инфраструктура станет целью ударов, подводные кабели будут перерезаны. При этом США и другие страны, вероятно, будут бояться наносить удары по территории России, опасаясь ядерной эскалации.

Bloomberg оценивает, что страны Балтии в первый год такого конфликта потеряют 43% ВВП, Европейский союз в целом — 1,2%, мировой ВВП сократится на 1,3% (это меньше, чем потери от пандемии COVID-19 и войны России с Украиной). Год такой гипотетической войны обойдётся миру в полтора триллиона долларов. Россия, как ни парадоксально, будет защищена от внешних шоков санкциями, и её экономические потери составят лишь 1% ВВП.